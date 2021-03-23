Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1284
ALTIN
436.495
DOLAR
7.8009
STERLİN
10.8155
EURO
9.2952
Yalova İli Termal Belediyesi 7 memur alacak
Yalova İli Termal Belediyesi...
5906 m² tarla icradan satılık
5906 m² tarla icradan...
Fenerbahçe Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alıyor
Fenerbahçe Üniversitesi 11 Öğretim...
Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suların arama ve işletme ruhsatları kiraya verilecek
Jeotermal kaynaklar ve doğal...

Kayseri'de 3 yılda bine yakın fosil bulundu

Kayseri'de belediyenin desteğiyle 3 yıldır yapılan çalışmalarla gün yüzünü çıkarılan 7,5-8 milyon yıllık fil, üç toynaklı at, gergedan, bovidae, kaplumbağa, zürafa ve boş boynuzlu canlılara ait fosiller, Bilim Merkezi'nde temizlenip sergilenmeye hazırlanıyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu, 3 yılda bine yakın fosil bulduklarını söyleyerek, "Kayseri'de 8 milyon yıl öncesi ortamını günümüz Afrika'sına benzer tropikal ve yarı tropikal olarak söylemek mümkün" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Mart 2021 Salı 11:26
1 Okunma
Kayseri'de 3 yılda bine yakın fosil bulundu

KAYSERİ - Kayseri'de çoban Murat Adıyaman, 2017 Eylül ayında Taşhan Mahallesi'ndeki Yamula Barajı kıyısında keçi otlatırken kemik parçası buldu. Alınan numuneler üzerinde yapılan incelemede, kemik parçalarının 6 ile 7,5 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edildi. Bunun üzerine 2018 yılında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın desteği ile kazı çalışması başlatıldı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu'nun öncülüğünde başlatılan çalışma kapsamında ilk olarak fil, üç toynaklı at, bovidae ve gergedana ait 7,5 milyon yıllık fosiller bulundu. Kazı çalışmaları daha sonra Barsama bölgesinde de devam etti. 3 yıldır yapılan çalışmalarda bine yakın fosil bulundu. Alçı ceket yöntemi ile toprak altından çıkarılarak Bilim Merkezine getirilip temizlenen fosiller temizlenip sergilenmeye hazırlanıyor.

'BİNE YAKIN FOSİL TOPRAKTAN ÇIKARILDI'

Prof. Dr. Başoğlu, kazı çalışmalarının 3 yıldır devam ettiğini söyleyerek, "Bugüne kadar 5 farklı fil türüne ait fosiller ele geçirildi. Ele geçirilen fosil türleri fil, üç toynaklı at, gergedan, bovidae, kaplumbağa, zürafa ve boş boynuzlu canlılara aittir. Yaklaşık bine yakın fosil topraktan çıkarıldı. Kayseri'de yaptığımız kazı çalışmalarının çok uzun süreceğini söylemek mümkün. Zaten arkeolojik ve antropolojik kazılar çok uzun sürer. 50 yıl süren kazı olduğunu biliyorum. Hem hava şartları hem de çalıştığımız yöntem ve teknik hızlıca yapılmaya müsaade etmez. Kayseri'de fosillerin ele geçtiği ortam 7,5-8 milyon yıl öncesine tarihlenmiştir. Kayseri'de 8 milyon yıl öncesi ortamını günümüz Afrika'sına benzer tropikal ve yarı tropikal olarak söylemek mümkün" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KayseriFosil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KADES’in kurtardığı Elif kabusu anlattı
KADES’in kurtardığı Elif kabusu anlattı
Vaka rekortmeni Samsun’un ‘mavi’ mahallesi
Vaka rekortmeni Samsun’un ‘mavi’ mahallesi
BATMAN VALİSİ’NE PANDEMİ TEŞEKKÜRÜ
BATMAN VALİSİ’NE PANDEMİ TEŞEKKÜRÜ
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans