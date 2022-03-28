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Kazada ölen polis ve hamile eşi toprağa verildi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Mart 2022 Pazartesi 14:51
Kazada ölen polis ve hamile eşi toprağa verildi

ANKARA - Osmaniye'de önceki gün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Barış Yılmaz (31) ile ikizlere hamile eşi Şeyma Yılmaz'ın (29) cenazesi Ankara'da toprağa verildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Barış Yılmaz'ın kullandığı 27 ABB 598 plakalı otomobil, Barit Madeni mevkiinde Osman A. yönetimindeki 61 AD 455 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Barış Yılmaz olay yerinde, 3 aylık ikiz bebeklere hamile eşi Şeyma Yılmaz ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından Barış Yılmaz ile Şeyma Yılmaz'ın cenazesi Ankara'ya gönderildi. Yılmaz çifti için Ahmet Efendi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Barış Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun başında meslektaşları nöbet tuttu. Törene çiftin ailesi, yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Öğle kılınan cenaze namazının ardından Yılmaz çiftinin cenazeleri, Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi. (

DHA

Anahtar Kelimeler:
KazaPolisPolis MemuruCenaze
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