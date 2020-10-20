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Kırıkkale'de 43 ilin kavşak noktasında koronavirüs denetimi

Kırıkkale'de koronavirüs denetimleri kapsamında durdurulan yolcu otobüslerinde yolcuların Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrol edildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Ekim 2020 Salı 17:28
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Kırıkkale'de 43 ilin kavşak noktasında koronavirüs denetimi

KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda koronavirüs önlemlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü kontrol noktasında gerçekleştirilen denetimlerde, otomobiller ve yolcu otobüsleri durduruldu. Otobüslerde hijyen denetimi yapan ekipler, yolcular ve sürücülerin maske kuralına uyup uymadıklarını kontrol etti. Ayrıca yolculardan tedbirlere uymaları istendi. Ekipler yine yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden kontrolleri gerçekleştirip, HES kodlarını denetledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kırıkkalede 43 Ilin Kavşak NoktasıKoronavirüs DenetimiHES Kodu
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