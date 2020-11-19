Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
hafif yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1295
ALTIN
460.885
DOLAR
7.7123
STERLİN
10.2095
EURO
9.1509
Fatma Uruk yine yaptı !..
Son Dakika
Fatma Uruk yine yaptı !..
İDO ve BUDO'da sefer iptalleri
Son Dakika
İDO ve BUDO'da sefer iptalleri
Macaristan - Türkiye: 2-0
Son Dakika
Macaristan - Türkiye: 2-0
Galatasaray'da Hes Kablo Kayserispor mesaisi
Galatasaray'da Hes Kablo Kayserispor mesaisi

Kırıkkale ve İzmir'e şehit ateşi düştü

IRAK’ın kuzeyi Pençe-Kaplan harekat bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Yarbay Rasim Sayın’ın acı haberi, Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde yaşayan anne ve babasına verildi. Şehit ailesinin evine Türk bayrakları asıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Kasım 2020 Perşembe 09:11
0 Okunma
Kırıkkale ve İzmir'e şehit ateşi düştü

Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kaplan harekat bölgesinde bugün meydana gelen araç kazasında Personel Yarbay Rasim Sayın ile Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç, şehit oldu. Yarbay Sayın’ın şehadet haberi, Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde yaşayan Ayşe-Yaşar Sayın çiftine yetkililer tarafından verildi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, anne ve babaya taziye ziyaretinde bulunurken, şehit ailesinin evine büyük Türk bayrakları asıldı. Acılı haberi alan Ayşe -Yaşar Sayın, büyük üzüntü yaşarken, komşuları taziyeye geldi.

İZMİR'DE EŞİNE ECI HABER VERİLDİ

Şehit Yarbay Rasim Sayın'ın şehadet haberi İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan eşi Sevda Sayın'a ulaştı. Sekiz Eylül Mahallesi'nde yaşayan ve öğretmen olduğu öğrenilen Sevda Sayın'a şehadet haberi, Kemalpaşa Kaymakamı Dr. Kemal Kızılkaya, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Pehlivan ve askeri heyet tarafından verildi. Şehadet haberinin ardından eşinin yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı.

Şehit Yarbay Rasim Sayın'ın naaşı memleketi Edirne'ye gönderileceği ve eşi Sevda Sayın'ın sabah Edirne'ye gideceği öğrenildi. Şehit Yarbay Rasim Sayın’ın yarın Edirne’nin Havsa ilçesi Yolageldi köyünde düzenlenecek törenle toprağa verileceği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KırıkkaleIzmirşehitKuzey IrakOperasyonTrafik KazasıKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Koca: Aralık ayında en az 10 milyon gibi bir aşıyı alabilir olacağız
Bakan Koca: Aralık ayında en az 10 milyon gibi bir aşıyı alabilir olacağız
HDP önündeki eylemde 443'üncü gün; aile sayısı 158 oldu
HDP önündeki eylemde 443'üncü gün; aile sayısı 158 oldu
Gemi personeli kamarada ölü bulundu
Gemi personeli kamarada ölü bulundu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans