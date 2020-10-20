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Kırmızı bültenle aradığı PKK'lı, etkisiz hale getirildi

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'nın Metina istihbarat sorumlusu 'Dara Kato' kod adlı Ahmet Bal, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) istihbaratı sonucu düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
20 Ekim 2020 Salı 15:53
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Kırmızı bültenle aradığı PKK'lı, etkisiz hale getirildi

Edinilen bilgiye göre; MİT, bölgedeki yerel istihbarat ağı üzerinden Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde Metina istihbarat sorumlusu Ahmet Bal'ın bazı örgüt mensuplarıyla gizli toplantı yapacağını tespit etti. Toplantının yapılacağı barınağın belirlenmesinin ardından MİT, operasyonun düğmesine bastı. MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ortak operasyonunda 'Dara Kato' kod adlı Ahmet Bal ile beraberindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi.

MİT'İN TAKİBİNDEYDİ

Öte yandan MİT, 2018-2019 arasında Suriye'den Türkiye'ye patlayıcı ve terörist aktarımı faaliyetlerinde bulunan Ahmet Bal'ın özel görevlendirmeyle 2020'de Metina'ya geldiğini ve Türkiye'nin bölgedeki askeri operasyonlarına ilişkin bilgi topladığını tespit etti. 2009 yılında örgüte katılan Bal'ın, 2015'e kadar yurt içi kırsal alanında güvenlik güçlerine karşı birçok eyleme katıldığı, 2018'de Suriye'ye geçtiği öğrenildi. Ayrıca terörist Bal'ın, Suriye'den Türkiye'ye patlayıcı ve terörist aktarımlarını gerçekleştiren kuryelerin sorumluları arasında yer aldığı, 2020 Ocak ayında örgütün sözde Metina istihbarat ve halkla ilişkiler sorumluluğuna getirildiği ve Türkiye'nin Metina ve Haftanin'deki askeri operasyonlara ilişkin istihbarı çalışma yürüttüğü öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PkkTerörTeröristMİTInterpol
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