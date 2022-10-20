KÄ±ÅŸ sporlarÄ± merkezi Erzurum, barajlar ÅŸehri oluyor

ERZURUM - DevletÂ Su Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (DSÄ°),Â Erzurum'da devasa projeleri hayata geÃ§iriyor. Ä°l genelinde 2003-2021 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda 7 baraj ve 13 gÃ¶let inÅŸa edildi. YatÄ±rÄ±m programÄ±nda yer alan 17 baraj projesinden KaragÃ¶bek, KÃ¶ÅŸk, SarÄ±yer ve Åžendurak barajlarÄ±nÄ±n da yÄ±l sonunda hizmete gireceÄŸini sÃ¶yleyen DSÄ° 8'inci BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rÃ¼ OÄŸuzhan Yavuz, "Her damla suya sahip Ã§Ä±kÄ±yoruz. Åžehrin dÃ¶rt bir tarafÄ±nda baraj yapÄ±mlarÄ± devam ediyor. DoÄŸu'nun gÃ¶z bebeÄŸi olan kÄ±ÅŸ sporlarÄ± merkeziÂ Erzurum, barajlar kenti olacak" dedi.



Depolama, sulama ve toplulaÅŸtÄ±rma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla tarÄ±m arazilerinden en yÃ¼ksek faydayÄ± saÄŸlamak, musluklara saÄŸlÄ±klÄ± ve iÃ§ilebilir su ulaÅŸtÄ±rmak, halkÄ± ve tarÄ±m arazilerini taÅŸkÄ±n risklerine karÅŸÄ± korumak, hidroelektrik enerji santralleri ile Ã¼lkeyi dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ± olmaktan kurtarmak iÃ§in projeler yÃ¼rÃ¼ten DSÄ°, sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir su yÃ¶netimi anlayÄ±ÅŸÄ±yla suyun her damlasÄ±na sahip Ã§Ä±kÄ±yor. DSÄ° tarafÄ±ndan tarÄ±m alanlarÄ±nda yapÄ±lan projeler doÄŸrultusunda geliÅŸen tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼, diÄŸer sektÃ¶rlerin de itici sektÃ¶rÃ¼ oluyor.



Ä°l genelinde 2003-2021 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda 7 baraj ve 13 gÃ¶let inÅŸa edildi. TÃ¼rkiye'nin toplam mera varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼zde 13'Ã¼ne sahip Erzurum'da, Valilik tarafÄ±ndan hedeflenen 1 milyon bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ hayvan varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Yavuz, "YapÄ±mÄ± tamamlanan barajlar, gÃ¶letler sayesinde 1950 rakÄ±ma sahip Erzurum topraklarÄ± daha bereketli hale getirildi. Ã‡iftÃ§ilere yÄ±llÄ±k milyonlarca lira zirai gelir artÄ±ÅŸÄ± saÄŸlandÄ±. Åžu an faaliyetteki 7 barajla 320 bin dekarlÄ±k bir araziyi sulu tarÄ±ma kavuÅŸturmuÅŸ olacaÄŸÄ±z. AyrÄ±ca 7 barajda, 410 milyon metrekÃ¼p su depolanacak. BÃ¶lge ve Ã¼lke ekonomisine yÄ±llÄ±k 960 milyon TL katkÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z. YapacaÄŸÄ±mÄ±z sulama tesisleri ile vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za modern sulama teknikleriyle su tasarrufu saÄŸlayan projeler geliÅŸtirdik. Elde edilen verilere gÃ¶re her bir baraj ortalama 7 yÄ±lda kendini amorti ettiÄŸini ortaya koymuÅŸ oluyor. Barajlardan yine yÄ±lda milyonlarca kilovatsaat elektrik enerjisi Ã¼retmiÅŸ olacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.



4 BARAJ YIL SONUNDA HÄ°ZMETE GÄ°RECEK



YatÄ±rÄ±m programÄ±nda yer alan 17 baraj projesinden KaragÃ¶bek, KÃ¶ÅŸk, SarÄ±yer ve Åžendurak olmak Ã¼zere 4 barajÄ±nÂ 2022 iÃ§erisinde tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yÄ±l sonunda hizmete gireceÄŸini, 2024 sonuna kadar da projelerin Ã§oÄŸunun tamamlamÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Yavuz, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nem iÃ§in hazÄ±rlamÄ±ÅŸ olduÄŸumuz 22 tane baraj projemiz var. YÄ±l sonu itibarÄ±yla bu baraj projelerinin projelendirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamlamÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z.Â TÃ¼m bu projeler tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda Erzurum bir baraj kenti olacak.Â Her damla suya sahip Ã§Ä±kÄ±yoruz. Åžehrin dÃ¶rt bir tarafÄ±nda baraj yapÄ±mlarÄ± devam ediyor. DoÄŸu'nun gÃ¶z bebeÄŸi olan kÄ±ÅŸ sporlarÄ± merkeziÂ Erzurum, barajlar kenti olacak. Tamamlanan bu bÃ¼yÃ¼k depolamalÄ± barajlarla tarÄ±msal Ã¼retime Ã§ok Ã¶nemli katkÄ±lar saÄŸlanacak" dedi.Â