Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 14
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1438
ALTIN
448.996
DOLAR
7.4416
STERLİN
10.0246
EURO
9.0814
Bireysel Danışmanlık Hizmeti Alınacak
Bireysel Danışmanlık Hizmeti Alınacak
Tuzla Liman Başkanlığı kuru yük gemisi satıyor
Tuzla Liman Başkanlığı kuru...
226 sözleşmeli personel alınacak
226 sözleşmeli personel alınacak
TCDD, 60 Sürekli İşçi Alacak
Son Dakika
TCDD, 60 Sürekli İşçi...

Kısıtlamanın ardından Erciyes'te yoğunluk

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezi Erciyes Kayak Merkezi, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Aralık 2020 Pazartesi 15:50
0 Okunma
Kısıtlamanın ardından Erciyes'te yoğunluk

KAYSERİ - Erciyes Kayak Merkezi'ndeki tesisler, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açıldı. Özellikle charter seferleri ile Rusya, Ukrayna, Belarus ve Polonya'dan gelen turistler, güneşli havada kayak yapmanın keyfini yaşadı. Zaman zaman yoğunluğun yaşandığı gondollara kayakseverler, maske takarak alındı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hijyen kurallarının uygulandığı Erciyes'te turistler keyifli zaman geçirdi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, son 1 haftada 3 bine yakın yabancı turistin Erciyes'e geldiği bildirildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kış TurizmiErciyesKayak MerkeziYoğunluk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs, hindi satışlarını internete taşıdı
Koronavirüs, hindi satışlarını internete taşıdı
Yılbaşı için Çameli'ye gelenlere 10 gün karantina
Yılbaşı için Çameli'ye gelenlere 10 gün karantina
Edirne'de son 24 saatte metrekareye 17 kilogram yağış düştü
Edirne'de son 24 saatte metrekareye 17 kilogram yağış düştü
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans