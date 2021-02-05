Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1544
ALTIN
412.398
DOLAR
7.0859
STERLİN
9.7112
EURO
8.4882
Bahçeşehir Üniversitesi 45 öğretim üyesi alacak
Bahçeşehir Üniversitesi 45 öğretim...
Ofis, WC, dükkan ve otoyıkama kiraya veriliyor
Ofis, WC, dükkan ve...
Satış, kiralama ve irtifak hakkı ihalesi yapılacak
Satış, kiralama ve irtifak...
54 adet taşınmaz kiraya verilecek
54 adet taşınmaz kiraya...

Kızılay afet beslenme kapasitesini güçlendiriyor

Kızılay, ana faaliyetlerinin başında gelen afete müdahale kapsamında yıl içinde meydana gelebilecek afetlerden etkilenenler için beslenme kapasitesini arttırdığını duyurdu. Afet müdahale filosuna 11 ikram aracı daha katan Kızılay, mevcut 427 bin 600 kişilik afet beslenme gücüne 13 bin 200 kişilik kapasite daha ekledi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Şubat 2021 Cuma 13:43
0 Okunma
Kızılay afet beslenme kapasitesini güçlendiriyor

İSTANBUL - Kızılay, insan kaynağı ile malzeme kapasitesini de mağdur vatandaş bırakmamak adına arttırmaya devam ettiğini açıkladı. Ülke genelinde 427 bin 600 kişilik afet beslenmesi kapasitesi bulunan Kızılay, araç filosuna 11 yeni ikram aracı daha kattı. Hazırlanan 11 ikram aracı, hizmet sunmaya başlayacakları Kırklareli, İstanbul (2), Düzce, İzmir, Adana, Elazığ, Erzurum, Muş ve Ankara (2) Kızılay Afet Müdahale Merkezleri’ne gönderildi. Afet ve acil durumlar sonrasında bölgeye hızla hareket edebilecek ve her biri 1.200 kişiye destek olabilecek şekilde tasarlanan ikram araçlarıyla öğünde 13 bin 200 kişilik ek kapasite oluşturuldu.

24 SAAT HİZMET VEREBİLECEK

Araçları uğurlayan Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, “Afetlerde Beslenme Platformu’nun ana sorumlusu olarak afet hallerinde kullanmak üzere 11 tane yeni ikram aracımızı görevlendiriyoruz. Bu araçlarımız her hangi bir afet, toplumsal bir olay olduğunda vatandaşlarımızın ilk ihtiyaçlarını karşılayacak. Her bir aracımız 1200 kişilik ikram kapasitesine sahip, böylelikle ikram kapasitemize 13 bin 200 kişi daha arttırmış olduk. Bu ay sonunda da inşallah 26 tane daha ikram aracımızı ülkemizin dört bir yanına göndereceğiz” dedi.

Kızılay Afet Müdahale Merkezleri’ne gönderilen ikram araçları afet bölgesinde 7 gün 24 saat çalışma yapabilecek kapasiteyle tasarlandı. İkram araçlarıyla sürekli beslenme hizmeti sağlayabilen Kızılay, 2021 yılı sonuna kadar toplam beslenme kapasitesini 613 bin 300 kişi rakamına ulaştırmayı planlıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KızılayAfet Beslenme Kapasitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ORUÇOĞLU GRUP'TAN  KRN GROUP'A ZİYARET
ORUÇOĞLU GRUP'TAN  KRN GROUP'A ZİYARET
“Eren-7 Mercan Munzur” Operasyonu başlatıldı
“Eren-7 Mercan Munzur” Operasyonu başlatıldı
Facianın yıl dönümünde jandarmadan çığ nöbeti
Facianın yıl dönümünde jandarmadan çığ nöbeti
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans