Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 38
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1446.82
ALTIN
483.46
DOLAR
8.5300
STERLİN
11.7969
EURO
10.0467
Mardin'de kamu lojmanı satışı
Mardin'de kamu lojmanı satışı
DOKAP Sözleşmeli uzman personel alacaktır
DOKAP Sözleşmeli uzman personel...
Milli Savunma Bakanlığından personel alım ilanı
Milli Savunma Bakanlığından personel...
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi...

Kızılay, Batı Karadeniz’de psikososyal destek çalışmalarına da başladı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Ağustos 2021 Cuma 14:47
0 Okunma
Kızılay, Batı Karadeniz’de psikososyal destek çalışmalarına da başladı

İSTANBUL - Batı Karadeniz’de meydana gelen sel felaketinin ardından Kızılay, Sinop, Bartın ve Kastamonu’da 436 afet uzmanı ve gönüllüsü ile yardım çalışmalarını sürdürüyor. Selden etkilenen vatandaşlara gün boyunca su, sıcak yemek ve ikramlık dağıtımı yapan Kızılay, psikososyal destek çalışmalarını da başlattı.

Selin en fazla etkilediği Sinop’un Ayancık, Bartın’ın Ulus ve Kastamonu’nun Bozkurt ilçelerinde mağdur olan vatandaşların beslenme ihtiyaçlarını karşılayan Kızılay, afet uzmanları ve gönüllülerinden oluşan 436 kişilik ekip ve 51 mobil ikram ve hizmet aracıyla sahada görev yapıyor. Selin neden olduğu travmanın etkilerini azaltmak içinde çalışma başlatan Kızılay Psiko Sosyal Ekipleri ile vatandaşlara destek veriyor.
 

KINIK’TAN BAĞIŞLARIN KOORDİNASYONU İÇİN ÖNEMLİ ÇAĞRI
 

Sinop Ayancık’ta çalışmaları inceleyen Dr. Kerem Kınık, bölgedeki durumla ilgili şu bilgileri verdi:

“3 ilimizde etkilenen tüm ilçelerimizde mobil aşevlerimizi kurduk, günlük yaklaşık 20-25 bin öğün yemek çıkartıyoruz. 35 bin insana düzenli içme suyu, hjjyen malzemesi ve beslenme desteği sağlıyoruz. Tahliye edilen vatandaşlarımızı Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun yurtlarına veya devletimizin gösterdiği yerlere yerleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına TSK ve AFAD ile cevap vermeye çalışıyoruz. Şu anda içme suyu ciddi sıkıntı. Biz her gün bütün bölgelere sevkiyat yapıyoruz ama bağışçılarımızda da bu anlamda destek bekliyoruz. İçme suyu, kullanma suyu, çocuklar ve kadınlar için hijyen malzemeleri, sıfır giysilere ihtiyaç var. Bunları da bölgeye sevk ediyoruz. Afet bölgelerine erişim sıkıntılı olduğu için vatandaşlar çok iyi niyetle bagajlarına birtakım eşyalar koyarak ‘yardıma gidiyorum’ diyerek yola çıkıyorlar. Bunu yapmasınlar. Şu aşamada bölgeye erişimde ambulanslara, iş makinalarına öncelik vermemiz gerekiyor. Yollarda heyelan tehlikesi var. Kendi canlarını tehlikeye atmamaları gerekiyor. Onun için lütfen Kızılay gibi AFAD gibi sivil toplum kuruluşları gibi organizasyonu yöneten yapılarla irtibat kurarlarsa biz onları kendi lojistik merkezlerimizde karşılarız. Yardımlar da koordineli ve eşgüdümlü bir şekilde ilerler. Acımız büyük ama milletimiz ve devlerimiz de büyük. Yıkılanı yerine hep birlikte koyacağız.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
KızılayBatı KaradenizPsikososyal Destek çalışmaları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kızılçam ağaçlarıyla kaplı alanlar küle döndü
Kızılçam ağaçlarıyla kaplı alanlar küle döndü
MHP'den Manavgat'ta 124 köylüye 500 hayvan
MHP'den Manavgat'ta 124 köylüye 500 hayvan
Rize’de vakalar 2’ye katlandı, ek covid servisleri açılıyor
Rize’de vakalar 2’ye katlandı, ek covid servisleri açılıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans