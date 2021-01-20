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Kızılay'dan kısıtlamada görev yapan polis ve bekçilere çorba ikramı

Kızılay İzmir Şubesi tarafından, soğuk havaya rağmen sokağa çıkma kısıtlamalarında görev yapan polis ve bekçilere sıcak çorba ikramı yapıldı. Kısıtlama günlerinde bakıma her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyan sokak hayvanlarına da yem ve mama bırakıldı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Ocak 2021 Çarşamba 10:54
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Kızılay'dan kısıtlamada görev yapan polis ve bekçilere çorba ikramı

İZMİR - Hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düştüğü İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşlar evlerinin yolunu tutuyor. Ancak başta güvenlik güçleri olmak üzere bazı iş grupları görevlerine devam ediyor. Geceleri sokak sokak gezerek, asayişi sağlayan bekçiler, görevlerini aralıksız sürdürüyor. Kızılay ekipleri, özveriyle çalışan güvenlik güçlerini bu zor kış şartlarında unutmadı. Ekipler, hazırladıkları mercimek çorbasını bardaklara doldurup, görev yapan güvenlik güçlerine ikram etti. Kısıtlama günlerinde bakıma her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyan sokak hayvanlarına da mama ve yem bırakıldı.

'POLİS VE BEKÇİ EKİPLERİMİZİN YANINDA OLMAK İSTEDİK'

Türk Kızılayı İzmir Şube Şefi Dorukcan Mutlu, "Pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu bu soğuk günlerde biz de polis ve bekçilerimizin yanında olmak istedik. Yönetim kurulumuzun kararıyla bu soğuk gecelerde güvenlik güçlerimizi yalnız bırakmak istemedik. Bu anlamda gönüllülerimizle çalışmalar yapıyoruz, ekiplerimizi ziyaret edip, sıcak çorba ikramında bulunuyoruz. Aynı zamanda sokak hayvanlarımıza; kedilere, köpeklere mamalar ikram ediyoruz. İnşallah bütün gönüllülerimiz bizlere katılarak faaliyetlere destek verebilirler" dedi.

‘VATANA MİLLETE İYİ İŞLER YAPABİLMENİN GURURUYLA YAŞIYORUZ'

Yaptıkları çalışmadan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Kızılay gönüllüsü Yelcan Şahin, “Genç Kızılay İzmir gönüllüsüyüm. Bugün de çok güzel bir şeye tanık olduk. Bu bayrağın altında vatana, millete iyi şeyler yapmanın gururu ve onuru içerisindeyiz" diye konuştu.

Kızılay gönüllüsü Gökçe Göksu da "Bu soğuk günlerde bizler için uğraşan bekçilerle polislerin biraz olsun içlerini ısıtabildiysek çok mutluyuz" dedi. 

Gönüllü Meriç Palaç ise “Bu soğuk günde bekçilerimize, polislerimize bizim güvenliğimizi sağladığı için çok teşekkür ederiz. Havalar çok soğuk, burada olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KızılayKısıtlamada Görev YapanPolis Ve Bekçilerçorba IkramıIzmir
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