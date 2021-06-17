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Kızılay'ın vekaletle kurban kesim bedeli 1050 lira

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Haziran 2021 Perşembe 14:56
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Kızılay'ın vekaletle kurban kesim bedeli 1050 lira

İSTANBUL - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içi ve yurt dışı için bin 50 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Kerem Kınık, "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiyeö sloganıyla yürütülecek kampanyanın 2021 yılı hedefleri ve vekalet tutarlarını basın toplantısıyla açıkladı. Kızılay'ın Sütlüce yerleşkesinde düzenlenen toplantıda konuşan Kınık,  " 2021 hedefimiz  yurtiçinde 52 bin 500 hisse, yurtdışında da yüz bin hisse kurban olmak üzere 152 bin 500 hisse kurbanı ihtiyaç sahipleriyle buluşturmak. Toplamda da Türkiye dahil 21 ülkede 4 milyon 700 bin insana kurban paylarını ulaştırmayı hedefliyoruz. Yurtiçi kurban bedelimize zam yapmadık, yurtdışı kurban bedelimizi yurtiçi kurban bedelimize yükselttik. Yani yurtdışı bedeli 850 liradan bin 50 liraya yükseldi" dedi.  

Kerem Kınık, "Talep çok olursa, esneme şansımız yok, biz bütün organizasyonu, hayvanların beslenmesi gibi süreçleri önceden tamamlıyoruz. Burada talep fazla olursa yüzde 10'luk esneme payımız var. Onu çok fazla geçemeyiz. Dolayısıyla bağışçılarımızın elini biraz çabuk tutması gerekiyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem KınıkVekaletle Kurban Kesim BedeliKızılay
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