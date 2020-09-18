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Kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis

Eskişehir’de 14 yaşındaki kızını sevgilisi ile 'yapmak zorundasın' diyerek cinsel ilişkiye zorladığı ve çıplak görüntülerini çektiği iddiasıyla tutuklu yargılanan anne Ö.A. (33) 28 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sevgili Hasan Hüseyin Kınık'a (48) da 20 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkeme anne ile sevgilisinin cezalarında indirim yapmadı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Eylül 2020 Cuma 14:14
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Kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis

ESKİŞEHİR - Eskişehir’de yaşayan Ö.A., 2019 yılının Eylül ayında, 3 çocuğunu da yanına alarak, sevgilisi Hasan Hüseyin Kınık ile buluşmak için bir apart daireye gitti. İddiaya göre çocuklarını başka bir odaya götüren A., bir süre sonra 14 yaşındaki kızını, ‘Yapmak zorundasın’ diyerek Kınık ile cinsel ilişkiye zorladı. Annesinin kıyafetlerini çıkardığı çocuğa, Hasan Hüseyin Kınık, cinsel istismarda bulundu. Yine iddiaya göre anne Ayan, daha sonraki dönemde kızının çıplak görüntü ve fotoğraflarını çekip, sevgilisine gönderdi.

Küçük kızın rehber öğretmenine yaşadıklarını anlatması üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Gözaltına alınan anne Ö.A. ve Hasan Hüseyin Kınık, geçen 6 Mart  günü Eskişehir 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak, cezaevine koyuldu. Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı da 13 Mart günü Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Ö.A. ve Hasan Hüseyin Kınık hakkında ‘çocuğa karşı cinsel taciz, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, çocuğun cinsel istismarı, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından 9 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Savcılık, ‘çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarınden verilecek cezaların 2 kez yarı oranda artırılmasını da talep etti.

İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDILAR

Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Ö.A. ve Hasan Hüseyin Kınık’ın aylık tutukluluk incelemesinde, geçen 22 Nisan günü, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol getirerek, tahliye kararı verdi. Çocuğun babasının itirazı üzerine ikili yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

DAVADA KARAR AÇIKLANDI

Eskişehir 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıkla Ö.A. ve Hasan Hüseyin Kınık, cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Eskişehir Barosu Çocuk Hakları Komisyon üyeleri ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının da katıldığı duruşmada, tutuklu sanıklardan Ö.A., eski ifadelerini tekrar ederek, “Hasan’ın beni zorlaması ve tehditle mecbur kaldığımdan dolayı neler yapmış olduğumu anlatmıştım. Ben suç işlemedim, bu yüzden beraatimi ve tahliyemi istiyorum” dedi. 

Hasan Hüseyin Kınık ise suçlamaları kabul etmeyerek, “Ben bu suçu işlemedim. Beraatime ve tahliye karar verilmesini talep ediyorum” diye konuştu.

MAHKEME CEZA YAĞDIRDI

Mahkeme heyeti, anne Ö.A.'a ‘çocuğun cinsel istismarı suçundan 15 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3 yıl 18 ay, 'müstehcen görüntü içeren ürünlerin üretiminde çocuğun kullanılması' suçundan 7 yıl 6 ay, 'çocuğa müstehcen görüntülerin gösterilmesi' suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Hasan Hüseyin Kınık’ı da 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3 yıl 18 ay, 'müstehcen görüntü içeren ürünlerin üretiminde çocuğun kullanılması' suçundan 3 yıl 9 ay, 'şantaj' suçundan 1 yıl 10 ay, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme Ö.A.'nın toplam 28 yıl 3 ay, Hasan Hüseyin Kınık’ın toplam 20 yıl 3 ay hapis cezalarında indirim maddelerini uygulamayıp, iyi hal indirimi yapmadı.   

DHA

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