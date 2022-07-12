Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 32
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.434,02
ALTIN
968,66
DOLAR
17,40
STERLİN
20,62
EURO
17,43
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Mersin Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Mersin Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi...

Kızkalesi'nde oteller doldu, tatilciler çadır kurdu

12 Temmuz 2022 Salı 14:17
Kızkalesi'nde oteller doldu, tatilciler çadır kurdu

MERSİN'in önemli turizm noktalarından Kızkalesi'nde otellerde boş yer kalmayınca turistler çadır kurup, konakladı.

Erdemli ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi'nde, Kurban Bayramı tatilinde binlerce misafir ağırlandı. Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Kızkalesi'ne gelen turistler, plajlarda yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının 37, deniz suyu sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü kentte tatilcilerin bazıları denize girdi, bazıları da plaj şemsiyesinin altında oturup güzel havanın keyfini çıkarttı. Ciddi yoğunluğun yaşandığı tatil beldesinde otel ve pansiyonlar da doldu. Yoğun talep turizmciyi memnun ederken, oda bulamayan tatilciler de çadır kurarak konakladı. Çadırı olmayanlarsa geceyi araçlarında geçirdi.

DHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Keşan'da 3 günde 150 kamyon çöp toplandı, belediye başkanı tatilcileri uyardı
Keşan'da 3 günde 150 kamyon çöp toplandı, belediye başkanı tatilcileri uyardı
'Ota kim bakar' denilen mor bahçeler, 47 yıldır geçim kaynağı
'Ota kim bakar' denilen mor bahçeler, 47 yıldır geçim kaynağı
Antalya'da deniz polisi, jet-ski ile hayat kurtaracak
Antalya'da deniz polisi, jet-ski ile hayat kurtaracak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans