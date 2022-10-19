Klazomenai Antik Kenti'nde â€˜yapÄ±laÅŸmaya aÃ§Ä±lmaâ€™ tartÄ±ÅŸmasÄ±

Ä°ZMÄ°R - Ä°zmir'deÂ Klazomenai Antik Kenti'nin iÃ§inde bulunduÄŸu ve 3'Ã¼ncÃ¼ derece arkeolojik sit alanÄ± bÃ¶lgenin imar planlarÄ± deÄŸiÅŸti. BÃ¶lgedekiÂ 34 bin metrekarelik alanda imar plan deÄŸiÅŸikliÄŸi Ã¶nerisi BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi meclis toplantÄ±sÄ±nda oy Ã§okluÄŸuyla kabul edildi. Klazomenia KazÄ± BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. YaÅŸar Erkan Ersoy, "Klazomenai'nin yapÄ±laÅŸmaya aÃ§Ä±lmasÄ± iyi bir ÅŸey deÄŸil" dedi. Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nin AK Partili meclis Ã¼yeleri, tarihe ihanet edildiÄŸini sÃ¶yledi. Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Meclisi Ä°mar ve BayÄ±ndÄ±rlÄ±k Komisyonu BaÅŸkanÄ± ve CHP Meclis Ãœyesi Ä°rfan Ã–nal ise vatandaÅŸlarÄ±n Koruma Kurulu'na yaptÄ±klarÄ± itirazlar sonrasÄ± bÃ¶lgede kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve arkeolojik bulgularÄ±n rastlanmamasÄ± nedeniyle SÄ°T derecesinin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.



Ä°zmir'in Urla ilÃ§esi Ä°skele Mahallesi'ndeki Klazomenai Antik Kenti'ni de kapsayan alan, Ä°zmir 1 NumaralÄ± KÃ¼ltÃ¼r VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma BÃ¶lge Kurulu'nun 2018 yÄ±lÄ±ndaki kararÄ±yla '1'inci derece arkeolojik SÄ°T alanÄ±ndan Ã§Ä±kartÄ±lÄ±p, '3Ã¼ncÃ¼ derece arkeolojik SÄ°T alanÄ±' olarak tescil edildi. BÃ¶lgeye iliÅŸkin vatandaÅŸlarÄ±n imar planÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸi Ã¶nergesi, daha Ã¶nce Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Meclisi'nde reddedildi. Reddedilen teklif, uzun sÃ¼re ihtisas komisyonlarÄ±nda kaldÄ±ktan sonra ikinci kez eylÃ¼l ayÄ± meclis toplantÄ±sÄ±nda yeniden gÃ¼ndeme geldi. SÄ°T alanÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§indeki 34 bin metrekarelik alanda imar plan deÄŸiÅŸikliÄŸi Ã¶nerisi BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ekim ayÄ± son oturumunda CHP ve Ä°YÄ° Parti'nin oylarÄ± ile oy Ã§okluÄŸuyla kabul edildi.



'UYGULAMA DOÄžRU DEÄžÄ°L'



AlÄ±nan karar sonrasÄ± bÃ¶lgede inceleme yapan Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Meclisi AK Parti Grup BaÅŸkanvekili Ã–zgÃ¼r HÄ±zal ile Meclis Ãœyesi ve Ä°mar Komisyon Ãœyesi HÃ¼snÃ¼ Boztepe, arkeolojik kazÄ±larÄ±n devam ettiÄŸini sÃ¶yledi. Ã–zgÃ¼r HÄ±zal, "Urla'daki 2 milyon 800 bin metrekarelik tarihi SÄ°T alanÄ± bÃ¶lgesi iÃ§erisine kara delik aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in onayÄ± vermiÅŸlerdir. Bu imar, tamamen kiÅŸiye Ã¶zel uygulama. Buradan Ã§ok bÃ¼yÃ¼k rant elde edilecek. Burada yapÄ±lan uygulama doÄŸru deÄŸil. Tarihi alanÄ± yok etmek iÃ§in ilk adÄ±mÄ± attÄ±lar. YeÅŸil, tarih, kÃ¼ltÃ¼r diye baÄŸÄ±ranlar, bugÃ¼n Ä°zmir'in tarihinin gÃ¶beÄŸine hanÃ§er saplÄ±yor' dedi. HÄ±zal, tarihi bÃ¶lgeyi katletmek iÃ§in bu karara 'evet' diyenlerin, tarihte kara leke olarak anÄ±lacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.



'10 AY Ã–NCEKÄ° PLANIN AYNISI'



AK Parti BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Meclis Ãœyesi HÃ¼snÃ¼ Boztepe ise kabul edilen planlarÄ±n, 10 ay Ã¶nce meclise gelen ve oy birliÄŸi reddedilen planÄ±n birebir aynÄ±sÄ± olduÄŸunu belirtti. Boztepe, "Aradan geÃ§en 10 ay sonrasÄ±nda, hangi gerekÃ§elerle arkeolojik tarihimizin, antik Anadolu'nun Ã¶nemli 12 Ä°yon kentinden biri olan Urla-Klazomenai antik kentinin parÃ§a parÃ§a imara aÃ§Ä±lmasÄ±na 'Evet' dediler? Urla'daki bu antik kent 2 milyon 800 bin metrekarelik bir alana yayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°zmir'imizin bu gÃ¼zel tarihi alanÄ±na kara delik aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Tarihe ihanet edilmiÅŸtir" diye konuÅŸtu.



'PLAN DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ°NÄ° KONU OLAN ALAN 34 BÄ°N METREKARE'



VatandaÅŸlarÄ±n Koruma Kurulu'na yaptÄ±klarÄ± itirazlar sonrasÄ± bÃ¶lgede kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve arkeolojik bulgularÄ±n rastlanmamasÄ± nedeniyle SÄ°T derecesinin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlatan Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Meclisi Ä°mar ve BayÄ±ndÄ±rlÄ±k Komisyonu BaÅŸkanÄ± ve CHP Meclis Ãœyesi Ä°rfan Ã–nal da vatandaÅŸlarÄ±n mÃ¼stehap haklarÄ±nÄ± geri istediklerini aktardÄ±. VatandaÅŸ taleplerinin daha Ã¶nce mecliste reddedilme sebebinin ise yeni plan Ã¶nerisinde yÃ¼zde 25 terk olmasÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§eken Ã–nal, ÅŸunlarÄ± kaydetti:



"Daha Ã¶nce bÃ¶lgede terk olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyorduk. Bu nedenle yeni plan Ã¶nerisinde yÃ¼zde 25 terk olmasÄ± sebebiyle reddettik. Malikler 120 dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k alanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kalan, 34 bin metrekarelik bir alan olduÄŸu gerekÃ§esiyle plan bÃ¼tÃ¼nÃ¼nde yÃ¼zde 51 terklerini olduÄŸunu ve bu terklerin kadastro verileri ile ispatladÄ±klarÄ±nÄ± ileterek yeni bir plan Ã¶nerisi olarak geldi. Kadastrodan veri istedik ve vatandaÅŸÄ±n sÃ¶yledikleriyle Ã¶rtÃ¼ÅŸtÃ¼. 1984 yÄ±lÄ±nda plan yapÄ±lÄ±rken yÃ¼zde 51 terkle buranÄ±n planlanmasÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼k. RicalarÄ±mÄ±zla daha Ã¶nceki planda yÃ¼zde 25 olan terki yÃ¼zde 40 Ã§Ä±karttÄ±k. Plan deÄŸiÅŸikliÄŸini konu olan alan 34 bin metrekare."



'KENT Ä°Ã‡Ä°N KÃ–TÃœ EMSAL OLUÅžTURACAK'



Klazomenia KazÄ± BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. YaÅŸar Erkan Ersoy, alanÄ±n SÄ°T derecesinin 1'inci olarak devam etmesi gerektiÄŸini belirterek, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:



"Bu konudaki raporlar ilgili kurumlarda bulunuyor. YerleÅŸimin bu kesiminin antik dÃ¶nemde mezarlÄ±k alanÄ± iÅŸlevini taÅŸÄ±yor olmasÄ± 3'Ã¼ncÃ¼ derece arkeolojik SÄ°T alanÄ± olmasÄ±nÄ± gerektirmiyor. 1'inci derece arkeolojik SÄ°T alanÄ± statÃ¼sÃ¼ devam ettirilmeli, bÃ¼tÃ¼nlÃ¼k bozulmamalÄ±ydÄ±. Bu kararÄ±n ardÄ±ndan artÄ±k 3'Ã¼ncÃ¼ derece SÄ°T alanÄ± statÃ¼sÃ¼ne haiz olan alanda mÃ¼ze uzmanlarÄ±nca yine sondaj kazÄ±larÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilecek ve elde edilen verilere gÃ¶re de bu Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¶ntem aÃ§Ä±sÄ±ndan pratikte doÄŸasÄ± gereÄŸi bilimsel mahiyetteki kazÄ±lardan farklÄ±lÄ±k taÅŸÄ±yan, belgelemelerin, verileri kayÄ±t altÄ±na alma, saklama koÅŸullarÄ±nÄ±n maalesef asgari standartlara ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± bir biÃ§imde kurtarma kazÄ±larÄ± ÅŸeklinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecektir. Buradaki esas sorun, alanÄ±n arkeolojik potansiyelinin gÃ¶z ardÄ± edilip yeterince irdelenmeden SÄ°T derecesinde deÄŸiÅŸikliÄŸe gidilmesi ve ardÄ±ndan da imar aÃ§Ä±lmasÄ± olacak. YapÄ±laÅŸmaya aÃ§Ä±lmasÄ± iyi bir ÅŸey deÄŸil. Kentin diÄŸer kesimleri iÃ§in kÃ¶tÃ¼ bir emsal oluÅŸturacak."Â