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Kocaeli'de TEM Otoyolu bayramda boş kaldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Mayıs 2021 Perşembe 19:28
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Kocaeli'de TEM Otoyolu bayramda boş kaldı

KOCAELİ - Kocaeli'de tam kapanma tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirler arası seyahat kısıtlaması nedeniyle TEM Otoyolu boş kaldı. Yol üzerinde bulunan az sayıda aracın büyük çoğunluğunu ağır tonajlı araçların oluşturduğu görüldü.

Kocaeli’de koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararlarıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirler arası seyahat kısıtlaması nedeniyle TEM Otoyolu'nda  az sayıda araç görüldü. Yol üzerinde bulunan bu araçların da  büyük çoğunluğunu ağır tonajlıların oluşturduğu görüldü. Kentin giriş ve çıkışlarında bulunan gişelerde polis ekipleri denetimlerde bulunarak, kısıtlama kararlarından muaf olmayanlara ya da seyahat izin belgesi bulunmayanlara cezai işlem uyguladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TEM OtoyoluKocaeli
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