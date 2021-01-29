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Komandolardan şiddetli soğuklarda barınma eğitimi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Ocak 2021 Cuma 14:44
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Komandolardan şiddetli soğuklarda barınma eğitimi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri'de zorlu kış şartlarında görev yapan komandoların şiddetli soğuklarda barınmak için yaptığı eğitimden fotoğraflar paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahramanlığıyla korkaklığı ezen, zaferini mertlikle yoğuran komandolarımız zorlu eğitimlerine devam ediyor. Hakkâri'de bulunan Dağ ve Komando Tugay Komutanlığımızda görevli komandolarımız, 'Şiddetli Soğuklarda Barınma Eğitimi'ni başarıyla gerçekleştirdi" denildi. Bakanlığın paylaşımında ayrıca askerlerin kardan evlerdeki görüntüleri yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Komandolarşiddetli SoğukBarınma Eğitimi
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