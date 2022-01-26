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Konya-Antalya kara yolu 18 saat sonra ulaşıma açıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Ocak 2022 Çarşamba 15:37
Konya-Antalya kara yolu 18 saat sonra ulaşıma açıldı

KONYA - Konya’da yoğun kar ve tipi nedeniyle dün saat 17.00 sıralarında ulaşıma kapatılan kenti, Antalya'ya bağlayan kara yolu bugün saat 11.00'de yeniden ulaşıma açıldı.  

Kentte geçen cumartesi günü başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı dün akşam saatlerinden etkisini yeniden artırdı. Tipi ve buzlanma nedeniyle bazı yollarda meydana gelen maddi hasarlı trafik kazaları ulaşımda aksamalara neden oldu. Kenti Antalya’ya bağlayan  kara yolu, 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde tipi ve yoğun kar nedeniyle dün saat 17.00'de Seydişehir'den itibaren ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yol 18 saat sonra bugün saat 11.00 sıralarında yeniden ulaşıma açıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaAntalya Kara YoluUlaşım
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