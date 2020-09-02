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Konya'da, düğün ve toplu organizasyon yasağı

Konya'da, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karara göre, salgının kontrol altında tutulması ve yayılımının durdurulması amacıyla birçok toplu organizasyon yasaklandı. Buna göre, kafe, restoran, lokanta, çay bahçesi gibi işletmelerde ikramlı ve ikramsız düğün, sünnet düğünü, nikah, nişan, kına, doğum günü organizasyonları yapılamayacak.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Eylül 2020 Çarşamba 11:27
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Konya'da, düğün ve toplu organizasyon yasağı

KONYA - Konya İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında toplandı. Kurulda alınan karara göre, koronavirüs salgınının kontrol altında tutulması ve yayılımının durdurulması amacıyla düğün ve toplu organizasyonlar yasaklandı. Karar gereği kafe, restoran, lokanta, çay bahçesi gibi işletmelerde ikramlı ve ikramsız düğün, sünnet düğünü, nikah, nişan, kına, çetnevir, doğum günü gibi organizasyonlar yapılamayacak. Ayrıca toplu olarak yapılacak doğum günü kutlamaları, hasta ziyaretleri, mevlit programları, aile ve akraba toplantıları, gün gezmeleri, okul gezileri, kamu kurum ve kuruluşları ile dernek, oda, kulüp ve halk tarafından düzenlenecek her türlü sosyal içerikli kahvaltı ve yemek etkinlikleri, tanışma ve kaynaşma programları, kermes etkinlikleri gibi kalabalık oluşumuna neden olacak organizasyonlar da yasaklandı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILACAK

Kurul tarafından alınan karara göre, tedbirlere uymayanlarla ilgili, 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre, kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına da karar verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Konyadaİl Hıfzıssıhha KuruluDüğün Ve Toplu Organizasyon Yasağı
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