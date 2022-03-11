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Konya'da kar esareti

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Mart 2022 Cuma 13:35
Konya'da kar esareti

KONYA - Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 04.00- 09.00 saatleri arası kenti komşu illere bağlayan 7 kara yolu, tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı. Otobüsler Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bekletilirken yolculardan bazıları yerde ve masa üzerinde uyudu.

Kent genelinde dün gündüz saatlerinde başlayan kar yağışı gece etkisini artırdı. Yağış ve buzlanma nedeniyle 26 ilçede bugün eğitime ara verildi. Konya'yı komşu illere bağlayan 7 kara yolu saat 04.00 ile 09.00 arası ulaşıma kapatıldı.

Otobüsler, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bekletildi. Yolculardan bazıları, terminalde yerde veya buldukları masanın üzerinde uyudu. Saat 09.00'dan itibaren güzergahlardaki kar, tipi ve buzlanma şartlarına göre kontrollü olarak Karayolları ve polis ekipleri eşliğinde araçların geçişlerine izin verildi. Sadece Konya-Antalya kara yolunun Alacabel mevkisindeki hava şartları nedeniyle Seydişehir'den itibaren TIR ve kamyon türü araçların geçişine izin verilmedi.

6 BİN PERSONEL GÖREV ALDI

Konya Valiliği’nin talimatı ve koordinasyonunda olumsuz hava şartları nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından yaklaşık 6 bin personel ve 2 bin araçtan oluşan çalışma grubu oluşturuldu. Çağrı merkezine yapılan 288 vaka ihbarından 246'sı sonuçlandı, 42'sinin de sonuçlanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Kızılay ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 bin kişiye kumanya ve çorba dağıtıldı.

Ilgın-Derbent yolu Alaçayır mevkisinde kar ve tipi nedeniyle saat 00.30 sıralarında araçta mahsur kalan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Altınekin ilçesinde yolda mahsur kalan 2 araç da jandarmanın müdahalesiyle kurtarıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Konyada Kar Esaretişehirlerarası Ulaşım
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