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Konya'da mutasyonlu virüs görülen mahalle sayısı 3'e çıktı

Konya'da, mutasyona uğramış virüsün görüldüğü mahalle sayısı, 3'ye yükseldi. Bunlardan 2 mahallede giriş- çıkışlar, yasaklanırken, diğer mahallede ise mutasyonlu virüs tespit edilen kişilerin oturduğu evlerin karantinada tutulduğu belirtildi. Mahallelinin, tedbirlere uyarak, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini sürdürebileceği belirtildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Şubat 2021 Çarşamba 14:07
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Konya'da mutasyonlu virüs görülen mahalle sayısı 3'e çıktı

KONYA - Seydişehir ilçesine bağlı 978 nüfuslu Bostandere Mahallesi’nde, 5 kişilik ailenin 3 bireyinde mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, virüsün yayılımını önlemek için mahallenin karantinaya alınmasına karar verdi. Aileyi birkaç gün önce İzmir'den gelen akrabalarının ziyaret ettiği belirtildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, gece saatlerinden itibaren ilçeye giriş ve çıkışları kontrol altına aldı. Mahallelinin de tedbirlere uyarak, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini sürdürebileceği belirtildi. Belediye ekipleri, bugün Gevrekli ve Boyalı mahallelerine bağlantı yollarını kapatmak için toprak döktü. 

'7 GÜN SÜRECEK'

Karantinanın 1 hafta süreceğini kaydeden Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, ''Mahallemizde bir ailede dışarıdan gelen bir kişi ile temas sonucu mutasyonlu virüs tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı tarafından da karantinaya alındı. Yayılma hızı yüksek olduğu için de böyle bir karar aldık. 1 hafta karantina devam edecek. Süreç sonunda yayılma hızı devam ederse karantina uzayacak. Devam etmezse kalkacak'' dedi.

Hüyük ilçesinin Çamlıca Mahallesi'nde de 9 kişide mutasyonlu virüs görüldü. Bunun üzerine mahallenin giriş ve çıkışları, jandarma tarafından kontrol altına alındı. 

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, ''Mahallemizde mutasyon virüsü görüldü. Mahallenin giriş- çıkışları kontrol altına alındı. Mahalle halkımız kontrollü ve tedbirlere uyarak tarım ve hayvancılık faaliyetlerini sürdürebiliyorlar. Mutasyon vakası görülen aile temaslı kişiler de evlerinde karantinada tutuluyor'' diye konuştu. 

Beyşehir'in Huğlu Mahallesi'nde de mutasyonlu virüs görülen ailelerin bulunduğu ev karantinaya alındı. 

Anahtar Kelimeler:
Mutasyonlu VirüsKonyaMahalle
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