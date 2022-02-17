Köprülülü Hamdi Bey için şehit edilişinin 102'nci yılında anma

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Kaymakam Hamdi Bey, şehit edilişinin 102'nci yılında törenle anıldı.



Milli Mücadele yıllarında Balıkesir bölgesinden Biga'ya gelerek düşman askerleriyle mücadele edip, bölgedeki asayişi sağlamak için çalışan Kuva-yi Milliye Komutanı Köprülülü Hamdi Bey, şehit edilişinin 102'nci yılında anıldı. Kaymakam Hamdi Bey için Biga Şehitliği'nde düzenlenen anma programına Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cemal Kabal, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Servi, İlçe Emniyet Müdürü Emre Bolat, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Çelenk töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Kahramanlıklar ve fedakarlıklar silsilesiyle dolu olan kadim tarihimizin 1900'lü yıllarındaki ilk çeyreği içinde vatanı için canla başla mücadele eden bir kahramanımız da Şehit Kaymakam Hamdi Bey'di. Kuva-yi Milliye'nin öncüsü, Milli Mücadele'mizin önemli liderlerinden, Biga'mızın o yıllarda huzurunu tesis eden Köprülülü Hamdi Bey'i, şehit edilişinin 102'nci yılında rahmet ve şükranla anıyorum. Vatan ve millet aşkıyla göreve başladığı Demirköy'den Edremit'e kadar tüm zorluklara rağmen örnek çalışmalar yapan, çalışkanlığı ve iyi niyetiyle halkın sevgisini kazanan Hamdi Bey, zamanı geldiğinde devlet adamlığından yaman bir kavga adamlığına dönüştü. Nitekim 61'inci Tümen Komutanı Kazım Özalp onu 'O zarif ve yumuşak insandan bomba gibi bir mücadele kahramanı çıkabileceğine ihtimal vermek mümkün görülemezdi' diye anlatarak, onun vatanı için ne kadar gözü kara ve savaşçı biri olduğunu ortaya koymuştur. Kurtuluş Savaşı'nın en önemli safhalarından biri olan Milli Mücadele Dönemi ve Biga'nın kurtuluş mücadelesinde çok özel bir yeri olan Hamdi Bey, vatansever arkadaşları ve bölgedeki köylülerimizle birlikte Akbaş Cephaneliği baskınında tarihe geçen bir başarı sağlamıştır. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu başarısından dolayı Hamdi Bey'i övmüş, Hamdi Bey'in eseri olan Akbaş baskınını ise şayan-ı gıbta bulmuştur. Kurtuluş Savaşı kahramanı Köprülülü Hamdi Bey, 17 Şubat 1920'de şehit edildi. Hamdi Bey, şehit edildiğinde 34 yaşında gencecik bir delikanlıydı. Kısacık ömrüne sayısız hizmet ve büyük bir kahramanlık sığdırmıştı. Onu hiçbir zaman unutmayacağız. Ben, bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kaymakam Hamdi Bey'i, Biga'da verdikleri örnek mücadelede yanında olan silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle; gazilerimizi minnetle anıyorum" diye konuştu.



KARANFİL BIRAKILDI



Biga Kaymakamı Erdinç Dolu'nun Şehitlik Defteri'ni imzalamasının ardından Şehit Kaymakam Hamdi Bey adına liseler arasında düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Programda Dr. Tevfik Başarı Camisi İmam Hatibi Davut Yasan Kur'an-ı Kerim okurken, Biga Müftüsü Ertuğrul Akıncı da dua yaptırdı. Katılımcıların Kaymakam Hamdi Bey, Kani Bey ve Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey'in kabirleri başta olmak üzere şehitlikteki asker mezarlarına karanfil bırakmalarıyla program sona erdi.