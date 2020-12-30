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Koronavirüs aşıları Türkiye'de

Koronavirüs salgınının önlenmesi için kullanılacak Çin üretimi aşıların 3 milyon dozluk ilk bölümü Ankara'ya ulaştı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Aralık 2020 Çarşamba 08:08
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Koronavirüs aşıları Türkiye'de

Bakan Koca, aşıları getiren uçağın Ankara'ya ulaştığına ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, test sürecinin hemen başlatılacağını duyurdu. 



Türkiye'nin Çin'den ithal ettiği ve SinoVac firması tarafından üretilen CoronaVac isimli Covid-19 aşılarının ilk bölümünü taşıyan uçak, Türkiye saati ile 19.50'de başkent Pekin'den havalandı. Aşılar, sabaha karşı Ankara'da Esenboğa Havalimanı'na ulaştı. 17 konteynerde toplam 3 milyon doz aşı havaalanında indirildikten sonra, 5 kamyon ve 2 TIR ile Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na taşınacak.

BAKAN KOCA DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda, "İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak Türkiye saati ile 19.50'de Pekin Havalimanı'ndan havalandı. Yarın sabah burada olmasını bekliyoruz. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz. Ümit ederim ki darlıkların bittiği genişliklerin başladığı gün bugündür. Aşılarımızı taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçağın bu sabah 05.30'da Esenboğa Havalimanımıza ulaşması beklenmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

'AŞILARIMIZI GETİREN UÇAK ANKARA'YA ULAŞTI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sabah saatlerinde ise aşıları getiren uçağın Esenboğa Havalimanı'na ulaştığını duyurdu. Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, aşılarla ilgili test sürecinin hemen başlatılacağını belirterek, "14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak. Testleri biter bitmez ise aşılama programımız Halk Sağlığı GM koordinasyonunda gerçekleşecek. Birlikte başaracağız" dedi.

DHA

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