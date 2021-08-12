Köyceğiz'de 15 bin hektar alan yandı, evlere dönüş başladı

MUĞLA - MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, 14'üncü günde kontrol altına alınan orman yangını sonrası soğutma çalışmaları sürdürülüyor. 15 bin hektar kızılçam ve karaçam ormanının yandığı bölgede evleri tahliye edilenler ise ilçeye geri dönmeye başladı.



Yangı Mahallesi'nde, 29 Temmuz'da makilik alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alanlara sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın şiddetini artırmasıyla alevler büyüdü. Yangının ilerlemesi üzerine Çövenli Yaylası ve Otmanlar mahallesinde bulunan bazı evler, tahliye edildi. Bölgenin engebeli araziler ve sarp yamaçlardan oluşması nedeniyle karadan zorlanılırken, havadan uçak ve helikopterlerle müdahale aralıksız sürdü. Mücadele olumlu ilerlerken, salı günü rüzgar bir kez daha yön değiştirince yangın büyüdü. Zindan Deresi'nden yayılan alevler, Sandıraz Dağı eteklerine tırmanarak Denizli sınırına doğru ilerlemeye başladı. Bu kısımdaki yangın, helikopter ve uçaklar ile uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı. Aynı gün Milas'taki yangının da kontrol altına alınmasıyla bölgede görevli Azerbaycan yangın söndürme ekipleri de Köyceğiz'e kaydırıldı.



Yangının sürdüğü Zindan Deresi'nin bulunduğu vadide yoğun çalışma yapıldı. Gece saatlerinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından Köyceğiz'deki yangının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Bölgede soğutma çalışmalarına geçildi. Ekipler, yangının herhangi bir noktadan tekrar başlamaması için yoğun uğraş veriyor. Bölgede 15 bin hektar kızılçam ve karaçam ormanının yandığı öğrenildi.



'ZOR GÜNLER GEÇİRDİK'



Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte evleri tahliye edilenler de yeniden ilçeye dönmeye başladı. Otmanlar Mahallesi'ndeki evlerinden çıkarılan ve bugün geri dönen akrabalarının eşyalarını taşıyan Birol Hazan (36), "Otmanlar'da 4-5 gün önce akrabalarımızın eşyalarımızı tahliye etmiştik. Yangın kontrol altına alındığı için eşyaları geri götürüyoruz. Çok acı bir durum yaşadık. Zor günler geçirdik. Ağaçlar yandı, canlılar öldü. Allah hepimizin yardımcısı olsun" dedi.