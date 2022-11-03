Kum ocaÄŸÄ±nda gÃ¶Ã§Ã¼k; 1 Ã§ocuk aÄŸÄ±r yaralÄ±

VAN'Ä±n ErciÅŸ ilÃ§esinde, kum ocaÄŸÄ±ndaÂ gÃ¶Ã§Ã¼k meydana geldi.Â Olay sÄ±rasÄ±nda bÃ¶lgeden geÃ§en ve kum yÄ±ÄŸÄ±nÄ± altÄ±nda kalanÂ bir Ã§ocukÂ iÅŸÂ makinesi ile Ã§Ä±karÄ±larak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â Ã‡ocuÄŸun durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu bildirildi.



GÃ¶Ã§Ã¼k, ilÃ§eye 5 kilometre uzaklÄ±kta bulunan YukarÄ± IÅŸÄ±klÄ± Mahallesi'nde bulunan kum ocaÄŸÄ±nda meydana geldi. Ä°ÅŸ makinesi ile yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda kum ocaÄŸÄ±ndaÂ Ã§Ã¶kme meydana geldi. Olay sÄ±rasÄ±nda bÃ¶lgeden geÃ§en 1 Ã§ocukÂ kum yÄ±ÄŸÄ±nÄ± altÄ±nda kaldÄ±. Mahalle halkÄ± Ã§ocuÄŸu Ã§Ä±karmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken, iÅŸ makinesi de kullanÄ±ma sokuldu. Ekipler ve bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ile Ã§ocuk,Â aÄŸÄ±r yaralÄ± olarak kum altÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.Â SaÄŸlÄ±k ekiplerine teslim edilen yaralÄ± Ã§ocuk, tedavisi iÃ§in ErciÅŸ Devlet Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼lerek tedaviye alÄ±nÄ±rken, jandarma olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.