Kum zambakları Demre sahillerinde çiçek açtı

ANTALYA - Antalya'nın Demre ilçesindeki Sülüklü Plajı sahilinde, nesli tükenme tehlikesindeki endemik kum zambakları çiçek açtı. Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambağını koparanlar hakkında, 109 bin lira ceza uygulanacak.



Akdeniz ve Karadeniz'in güney kıyılarında görülen kum zambakları, Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından, neslinin tükenmekte olması nedeniyle koruma altına alındı. Antalya kıyılarında Kaş'taki Patara Plajı, Demre'deki Sülüklü Plajı, Muratpaşa'daki Lara Plajı, Manavgat ve Alanya sahilinde az sayıda rastlanan kum zambakları çiçek açtı.



Demre'deki Sülüklü Plajı'ndaki kum zambakları görünümüyle doğa severlerin ilgi odağı oldu. Kum zambaklarını fotoğraflayan avukat Haldun Karadayı, "Nadir bir bitki. Ağustos ayında ortaya çıkıyorlar. Dünyada nadir bölgelerde bulunuyor. Değeri bilinmesi gereken bir bitki. Korunması için özen gösterilmeli, halk bilinçlendirilmeli" dedi.



Plajdaki bir tesiste çalışan Aysel Ceylan ise "Kum Zambakları, Sülüklü Plajı'nın güzelliği. Geçen yıl bu alanda yüze yakın kum zambağı çiçek açmıştı. Bu sene daha az sayıda kum zambağı çiçek açtı. Bu alan tel örgü ile çevrilerek, kum zambakları korunabilir" diye konuştu.



Asude Karadayı da kum zambakları görünümünün çok güzel olduğunu dile getirdi.