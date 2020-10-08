Kuraklık yaşanan Trakya'da, beklenen yağış geldi

EDİRNE-TEKİRDAĞ - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış ve bazı kesimlerinde dolu yağışı uyarısı yaptığı Trakya'da, yağmur yağışı gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Yağmur Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da aralıklarla sağanak şeklinde devam etti. Edirne ve Kırklareli'de sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, Tekirdağ’da da yağış hafif şekilde sürüyor.



ARAÇLARA BATTANİYELİ ÖNLEM



Öğle saatlerinden itibaren dolu yağışının etkili olacağı belirtilen Tekirdağ ve ilçelerinde vatandaşlar, önlemlerini almaya başladı. Çorlu ilçesinde hafif yağış yer yer devam ederken, bazı vatandaşlar araçların üzerlerini battaniye ile kapatarak, önlem almaya çalıştı. Marmara Denizi kıyısındaki Şarköy ilçesinde etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle, bazı ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.



Uzun süredir kuraklığın yaşandığı bölge aylar sonra ilk kez yağış alırken, hava sıcaklığı da 20 dereceye kadar düştü. Meteoroloji verilerine göre Edirne ve Kırklareli'de gece saatlerinden itibaren başlayan yağışta metrekareye ortalama 3 kilo yağış düştü. Meteoroloji yetkilileri, yağışın gün içinde yer yer etkili olacağını belirterek, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışına karşı önlemlerini almasını istedi.