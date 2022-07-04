Kurban satıcılarına dolandırıcılık ve sahte para uyarısı

İSTANBUL - Kurban Bayramı öncesinde kurban satıcıları ve vatandaşlara Toplum Destekli Polis ekipleri, sahte para konusunda uyarıda bulundu.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis ekipleri Kurban Bayramı öncesinde sahte para ile kurban alışverişi, tırnakçılık, tantana olarak adlandırılan dolandırıcılık yöntemleriyle kurban satıcılarının mağdur olmaması adına harekete geçti. Ekipler Sultangazi'deki kurban satış yerinde satıcılara bilgilendirmede bulundu. Polis ekipleri satıcılara kullanılan dolandırıcılık yöntemleriyle ilgili bilgilendirme yaparken, sahte paranın nasıl anlaşılacağını anlattı. Ekipler kurban satıcılarına bilgilendirici broşür dağıttı.





"DAHA ÇOK SAHTE PARA VE TIRNAKÇILIK YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR"



Kurban satıcısı İsmail Tunç, "Bu işi yapan herkes bu tarz yöntemlerle karşı karşıya kalmıştır. Genellikle kalabalık içerisinde ‘Biz paranın bir kısmını verdik’ diyerek parayı az vermeye çalışan çok oldu. Sahte para vermeye çalışan çok oldu. Sahte para konusunda hepimiz zarar gördü. Biz artık görünüşünden anlıyoruz parayı. Daha çok sahte para ve tırnakçılık yapmaya çalışıyorlar" dedi.