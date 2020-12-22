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Kuva-yi Milliye Başkanı sokakta ölü bulundu

Türkiye Kuva-yi Milliye Derneği Aydın Şube Başkanı Mustafa Yormaz (64) sokakta ölü olarak bulundu. Yormaz’ın ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Aralık 2020 Salı 10:22
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Kuva-yi Milliye Başkanı sokakta ölü bulundu

AYDIN - Olay, saat 20.00 sıralarında Efeler Mahallesi 1407 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, vatandaşlar yol kenarında hareketsiz yatan birini görünce sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesi sonrası yerde yatan kişinin öldüğü belirlendi. Polisin yaptığı incelemede, hayatını kaybeden kişinin Türkiye Kuva-yi Milliye Derneği Aydın Şube Başkanı Mustafa Yormaz olduğu öğrenildi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri incelemesinin ardından Yormaz'ın cenazesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Yormaz’ın kesin ölüm nedeninin otopsiden sonra belli olacağı belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aydın Şube Başkanı Mustafa YormazTürkiye Kuvayi Milliye DerneğiSokakta ölü Bulundu
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