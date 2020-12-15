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Kuzey Marmara Otoyolu’nun İzmit- Akyazı kesimi açılıyor

Kuzey Marmara Otoyolu’nun İzmit-Akyazı arasında kalan kesimi 19 Aralık günü törenle açılacak.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Aralık 2020 Salı 15:23
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Kuzey Marmara Otoyolu’nun İzmit- Akyazı kesimi açılıyor

SAKARYA - İstanbul, Kocaeli ve Sakarya hattında inşa edilen Kuzey Marmara Otoyolu’nun son kesimi de uluşama açılıyor. Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Kınalı mevkiinden başlarken, Sakarya’nın Akyazı ilçesinde son buluyor. 6 kesimden oluşan projenin diğer kesimleri ulaşıma açılırken, son kesimi olan İzmit-Akyazı etabında ise son çalışmalar yapılıyor. Güzergah üzerindeki bağlantı yolları ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da trafik yoğunluğunun azalması bekleniyor. Proje kapsamında inşa edilen gidiş ve geliş yolu 4’er şeritten oluşurken, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 4 şeritli tünelleri ise dünyanın en geniş tünelleri olma özelliğine sahip. 398.4 kilometreyi bulan Kuzey Marmara Otoyolu’nun son kesimi olan İzmit-Akyazı kesimi 19 Aralık günü törenle açılacak.

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Marmara Otoyoluİzmit Akyazı Kesimi
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