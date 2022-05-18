Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 21
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.394,83
ALTIN
926,65
DOLAR
15,92
STERLİN
19,81
EURO
16,75
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim...
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim...
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim...
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim...

Leylekler Vadisi'nin konukları kuluçkaya yattı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Mayıs 2022 Çarşamba 10:20
Leylekler Vadisi'nin konukları kuluçkaya yattı

BEYŞEHİR - Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan, Türkiye’nin en büyük leylek kolonilerinden Yeşildağ Leylekler Vadisi'nin konukları, kuluçkaya yattı. Anamas Dağı eteklerindeki ardıç ağaçlarının tepelerine yuvalanan leylekler, kuş gözlemcileriyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, “50'ye yakın yuva var ama bu bölge ve Adaköy bölgesinde 10 bine yakın leyleğin geldiğini ve en az 2 misli olarak dönüş yapmaya devam ettiğini biliyoruz” dedi.

Beyşehir ilçesinde bulunan Yeşildağ Leylekler Vadisi, Türkiye'nin en büyükleri arasında olan leylek kolonisine ev sahipliği yapıyor. Afrika'dan binlerce kilometre kanat çırparak gelen leylekler, ardıç ağaçlarında kuluçkaya yattı. Nil Vadisi üzerinden gelen leylekler, Beyşehir ilçesinin Yeşildağ ve Adaköy bölgesinde, Anamas Dağı eteklerindeki ardıç ağaçlarının tepelerine yuvalanıyor. Leylekler, kuş gözlemcileriyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

10 BİNE YAKIN LEYLEK GELİYOR

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, “Leylekler Vadisi sulak alandan ötürü göç hayvanlarını çeken bir yer. Leylekler Vadisi bu tarz hayvanları çok net görebileceğiniz bir yer. Leyleklerin izlenmesi, yuvalarının fotoğraflanması ile onların hayatlarını gösteriyoruz. Buralara düzenli etkinlik düzenliyoruz. Yılda en az 4-5 kere katılımcılarımız geliyor. Bu bölgede 50’ye yakın yuva var ama bu bölge ve Adaköy bölgesinde 10 bine yakın leyleğin geldiğini ve en az 2 misli olaraktan dönüş yapmaya devam ettiğini biliyoruz” dedi.

Beyşehir’de görsel sanatlar öğretmeni olan Feride Şolpan ise “Beyşehir Leylekler Vadisi en büyük kronolojiye sahip yerlerden bir tanesi. Ardıç ağaçlarına şu anda kuşlar tünemiş durumda, kuluçka dönemindeler. İnsanlara o kadar alışmış ki rahatsız olmuyorlar. Biz de Beyşehir'e geziye buraya geldik. Herkese de tavsiye ederim” diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Leylekler VadisiKuluçka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tokat'ta işçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı
Tokat'ta işçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı
Evinde ürettiği elektriğin yüzde 70’ini satıyor
Evinde ürettiği elektriğin yüzde 70’ini satıyor
Bakan Kirişci: Kırsal, çağdaşlaşmanın olmazsa olmazıdır
Bakan Kirişci: Kırsal, çağdaşlaşmanın olmazsa olmazıdır
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans