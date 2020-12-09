Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 11
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1340
ALTIN
468.055
DOLAR
7.8166
STERLİN
10.4693
EURO
9.4870
'Mabrooka gemisinin alıkonulmasını kınıyoruz"
Son Dakika
'Mabrooka gemisinin alıkonulmasını kınıyoruz"
Uzmanından LGS ve YKS’ye girecek öğrencilere tavsiyeler
Uzmanından LGS ve YKS’ye girecek...
Ukrayna’da, Osmanlı dönemine ait kalıntılar bulundu
Ukrayna’da, Osmanlı dönemine ait kalıntılar...
Antalya ve Isparta'da 47 yaban keçisi avı iptal edildi
Antalya ve Isparta'da 47 yaban...

'Mabrooka gemisinin alıkonulmasını kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı'nca, Türk şirketinin işletmeciliğini yaptığı Türk mürettebatı bulunan Jamaika bayraklı Mabrooka adlı geminin Hafter milislerince alıkonulduğunu belirtilerek, "Bu uygulamayı kuvvetle kınıyoruz. Geminin planlı seferine yeniden başlamasını sağlayacak adımlar derhal atılmalıdır" açıklaması yapıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Aralık 2020 Çarşamba 09:21
0 Okunma
'Mabrooka gemisinin alıkonulmasını kınıyoruz"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bir Türk şirketinin işletmeciliğini yaptığı, Türk mürettebatı da bulunan Jamaika bayraklı Mabrooka adlı geminin Libya'nın Marsa Susa kenti açıklarında darbeci Hafter'e bağlı sözde Libya Ulusal Ordusu tarafından durdurulduğu, gemiye para cezası uygulandığı ve geminin mürettebatıyla birlikte alıkonulduğu öğrenilmiştir. Bu uygulamayı kuvvetle kınıyoruz. Geminin planlı seferine yeniden başlamasını sağlayacak adımlar derhal atılmalıdır" ifadelerine yer verildi. 

Açıklamada, Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde siyasi sürecin ilerletildiği bir dönemde dahi Hafter ve milislerinin mütecaviz tutumlarını devam ettirdiği belirtilerek, "Libya'da Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun ağır sonuçları olacağını ve bu unsurları meşru hedef telakki edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz" denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıGemiMabrooka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski Turizm Bakanı Gürpınar için TBMM'de cenaze töreni
Eski Turizm Bakanı Gürpınar için TBMM'de cenaze töreni
Doğal afetlere karşı SMS ile uyarılacaklar!
Doğal afetlere karşı SMS ile uyarılacaklar!
50 milyon TL'lik faiz ve ceza silinecek!
50 milyon TL'lik faiz ve ceza silinecek!
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans