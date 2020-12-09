'Mabrooka gemisinin alıkonulmasını kınıyoruz"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bir Türk şirketinin işletmeciliğini yaptığı, Türk mürettebatı da bulunan Jamaika bayraklı Mabrooka adlı geminin Libya'nın Marsa Susa kenti açıklarında darbeci Hafter'e bağlı sözde Libya Ulusal Ordusu tarafından durdurulduğu, gemiye para cezası uygulandığı ve geminin mürettebatıyla birlikte alıkonulduğu öğrenilmiştir. Bu uygulamayı kuvvetle kınıyoruz. Geminin planlı seferine yeniden başlamasını sağlayacak adımlar derhal atılmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde siyasi sürecin ilerletildiği bir dönemde dahi Hafter ve milislerinin mütecaviz tutumlarını devam ettirdiği belirtilerek, "Libya'da Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun ağır sonuçları olacağını ve bu unsurları meşru hedef telakki edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz" denildi.