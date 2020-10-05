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Maden ocaklarında vaka sayıları azalış eğilimine geçti

Zonguldak'ta maden ocaklarında çalışan işçilerde, son zamanlarda artan vaka sayıları alınan tedbirlerle azalmaya başladı. Genel Maden işçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, şu anda 25 işçinin koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğünü, temas eden 150 işçinin de filyasyon çalışması kapsamında evlerinde karantina altında olduğunu söyledi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Ekim 2020 Pazartesi 14:53
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Maden ocaklarında vaka sayıları azalış eğilimine geçti

ZONGULDAK  - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve özel firmalara ait maden ocaklarında denetimler arttırıldı. GMİS, özel ve kurum yetkilileri sorumlu oldukları maden ocaklarında işçileri tedbirlere uymaları konusunda sık sık uyarıyor. Geçen aya kadar maden işçilerinde artış eğiliminde olan koronavirüs vaka sayısı, Ekim ayı başından itibaren azalış eğilimine geçti. TTK'da 50'ye kadar yükselen vaka sayıları yarı yarıya düştü. TTK'da görevliler, sık sık maden işçilerinin yer altına indiği asansör, giyinme odaları ve yemekhane gibi ortak kullanım alanlarını dezenkfekte ediyor. İşçilerin ateşleri ölçülüyor ve herhangi bir sağlık problemi olanlar iş yeri hekimlerince muayene ediliyor. 


25 MADENCİ TEDAVİ ALTINDA

Genel Maden işçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, maden işçilerinin çalıştıkları ocaklarda tedbirlere uyduğunu söyledi. Yetkililerle birlikte işçileri koronavirüsten korumaya çalıştıklarını ifade eden Yeşil, "Ülkemizde yaşanan koronavirüs sayılarındaki artışlar hepimizin dikkatini çekmişti. Yetkililer ne kadar tedbir alsa da sonunda sorumluluk halkımıza düşüyor. Alınan bir dizi tedbirler etkisini gösteriyor. Bizim de sayılarımız gözle görülü miktarda düştü. Alınan tedbirlerin işe yaradığını görüyoruz. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Havzamızda 25 karantinamız 150 tanede filyasyon ekibimizin belirlediği karantina sayılarımız var. Bu sayıların ikinci haftası bitmek üzere. Çok şükür hastanede yatan arkadaşımız yok. Hepsinin sağlık durumları iyi. Şu an itibariyle can sıkıcı bir durum yok" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZonguldakMaden OcaklarıVaka SayısıKoronavirüs
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