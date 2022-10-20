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Madencinin ikiz bebekleri, doÄŸmadan yetim kaldÄ±

20 Ekim 2022 PerÅŸembe 14:01
Madencinin ikiz bebekleri, doÄŸmadan yetim kaldÄ±

BARTIN'Ä±n Amasra ilÃ§esinde maden ocaÄŸÄ±ndaki grizu patlamasÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Åžaban YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n (27) eÅŸi Sena SÄ±la YÄ±ldÄ±rÄ±m (27), 6 aylÄ±k ikiz bebeklere hamile. Ã‡ocuklarÄ±nÄ±n doÄŸmasÄ±na 3 ay kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Sena SÄ±la YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Her ÅŸey Ã§ok zor, ikizler var. ÃœÃ§ ay kaldÄ± doÄŸmalarÄ±na, eÅŸimin doÄŸum gÃ¼nÃ¼ haftasÄ±na denk geliyor hemen hemen doÄŸmalarÄ±. KÃ¶mÃ¼r karaydÄ±, toprak da kara ÅŸimdi" dedi.Â 

Amasra'da maden ocaÄŸÄ±ndaki patlamada 41 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, birÃ§ok Ã§ocuk da yetim kaldÄ±. Faciada yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Åžaban YÄ±ldÄ±rÄ±m ise doÄŸacak ikiz bebeklerini gÃ¶remedi. Åžaban YÄ±ldÄ±rÄ±m ile 2 yÄ±ldÄ±r evli olan, eÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n acÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸayan Sena SÄ±la YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Her ÅŸey Ã§ok zor. Ä°kizler var, 3 ay kaldÄ± doÄŸmalarÄ±na, eÅŸimin doÄŸum gÃ¼nÃ¼ haftasÄ±na denk geliyor hemen hemen doÄŸmalarÄ±. KÃ¶mÃ¼r karaydÄ±, toprak da kara ÅŸimdi. Bizim hayatlarÄ±mÄ±zÄ± da kararttÄ±lar" diye konuÅŸtu.



'OCAKTA SIKINTILAR VARDI'Â 

EÅŸinin ocaktaki gazdan bahsettiÄŸini belirten Sena SÄ±la YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ekim ayÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda eÅŸim metan gazÄ±nÄ±n biraz yÃ¼kseldiÄŸini belirtmiÅŸti. BirkaÃ§ gÃ¼n sonrasÄ±nda da 'havalandÄ±rma sisteminde sÄ±kÄ±ntÄ± var, tÃ¼m iÅŸÃ§iler izne Ã§Ä±kacak' diyordu. Ya yÄ±llÄ±k izinden ya parasÄ±z izinden bir ÅŸekilde hallolacaktÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± hayat ÅŸartlarÄ± zor. Bana anlatÄ±yordu. CanÄ±mÄ±zÄ± yaktÄ±lar, cezasÄ±z kalmayacak" dedi.

'YAVRUM Ã‡OCUKLARINI GÃ–REMEDEN GÄ°TTÄ°'

Anne GÃ¼lcan YÄ±ldÄ±rÄ±m ise acÄ±larÄ±nÄ±n Ã§ok bÃ¼yÃ¼k olduÄŸunu ifade ederek, "Yavrum Ã§ocuklarÄ±nÄ± gÃ¶remeden gitti. AcÄ±mÄ±z Ã§ok bÃ¼yÃ¼k. Kendi evini kurmuÅŸtu, evlenmiÅŸti. Bebeklerini bekliyordu. Ä°ÅŸe giderken ben cumartesi gÃ¼nÃ¼ geleceÄŸimâ€™ dedi. Ben yavrum gelecek diye bekledim, tabutuyla geldi. BabasÄ±nÄ±n evine tabutuyla geldi, Ã§ok zor. 'GeleceÄŸim' dediÄŸi sesleri kulaklarÄ±mda duruyor. Allah bizden daha Ã§ok sevmiÅŸ yavrumu. 27 yaÅŸÄ±nda gitti yavrum, girdi kara topraÄŸa" dedi.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Madencinin Ikiz BebekleriBartÄ±nMaden KazasÄ±
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