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MAHKUM YAKINLARI SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Eylül 2020 Pazartesi 10:05
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MAHKUM YAKINLARI SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Değerli Mahkûm Yakınları;  

MAYAD (Mahkûm Yakınları Derneği) olarak kader mahkûmlarının ve ailelerinin haklarını hep savundum ve savunacağım. 

Devletimizin birliğini bütünlüğünü hedef alan, Devletimiz, Vatanımız ve Milletimiz aleyhinde hain düşüncelere ve eylemlere sahip terör örgütü mensubu her bir hain ve kadına, çocuğa tecavüz eden şeref yoksunları ve Pedofili suçlar cezaevinden hiçbir zaman çıkmasın. O şeref yoksunları için ceza indirimi ve ya af talebinde bulunmamız asla söz konusu değildir. 

Kader mahkûmlarının da haklarının takipçisiyiz ve özgürlüklerine kavuşmaları için AYM’nin çalışmaları doğrultusunda gerekli çalışmaların hazırlığını zamanında talepleriniz doğrultusunda ilettik.

Kader mahkûmlarının yıllardır evlerinden ailelerinden uzak olması sebebiyle mağdur olan ailelerin derdi derdimizdir.

Huzur, her bir ev de varlığını koruması için empati yapmak insanlığımız gereğidir. 

Pişman olmuş, hatalarından ders çıkarmış bir bireyi topluma kazandırmak, sesini duymak, hakkını savunmak hepimizin yapması gereken asli görevlerden biridir. 

Daha önce gerçekleşen ceza indiriminde nasıl ki çağrımıza cevap veren kader mahkûmlarının bir bölümünün sorununun çözüme ulaşmasında vesile olan yetkili makamlar oldu yine aynısı olacağı yönünde inancımız tamdır. 

SABIR ve DUA İLE

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru 272 bin kişinin umudu oldu

Bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012'den, 30 Haziran 2020'ye kadar 272 bin 672 başvurudan 236 bin 407'sini karara bağlayan Yüksek Mahkeme, 9 bin 899 hak ihlali kararı verdi.

   

SORULARINIZ , İZİNLER ve AYM

Bizlere yönelttiğiniz sorular karşısında, malumunuz ülkemiz bir pandemi sürecinde ve Devletimizin tüm birimleri hassasiyetle milletimiz için canla başla çalışmaktadır. Cezaevlerindeki oluşan en ufak olumsuzluğu hep birlikte Devletimizin ve yetkili kurumlarınca birlik beraberlik içerisinde çözme sürecinde gerçekleştirelim. 

Adı ister ‘infaz düzenlemesi’ olsun, ister ‘dolaylı’ ya da ‘doğrudan af’, bütün yollar sonunda Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) çıkıyor.

(korona virüs) nedeni ile mahkûmların infaz düzenlemesi için geçerli olurken, yargılanmaları sonuçlanmamış, bazıları hakkında henüz iddianame bile hazırlanmamış tutuklular açısından geçerli olmaması eşitlik ilkesi çerçevesinde ne gibi sonuç verecektir bunu yakın zamanda göreceğiz.

İzinlerin uzayacağı yönündeki kanaatimiz ve yetkili merciler ile yaptığımız görüşler ve çalışmalar sonucunda uzayabilecek durumdadır.

Kamuoyuna Saygılarımla Duyurulur                                         

20.09.2020

GAZETECİ FERHAT AYDOĞAN

MAYAD Sözcüsü / Mahkûm Yakınları Derneği

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 21.09.2020 10:06
Anahtar Kelimeler:
MAHKUM YAKINLARI SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA
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