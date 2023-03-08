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Malatya'da 25 futbol sahası büyüklüğündeki konteyner kentte hayat başladı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde büyük hasar alan Malatya'da depremzedeler için yapılan konteyner kent hizmete girdi.

08 Mart 2023 Çarşamba 11:43
Malatya'da 25 futbol sahası büyüklüğündeki konteyner kentte hayat başladı
Malatya

Depremden sonra barınma sorununu çözmek için çalışmalarını sürdüren AFAD'ın İnönü Üniversitesi Teknopark bahçesindeki 180 bin metrekarelik alanda başlattığı konteyner kentte çalışmalar tamamlandı.

İş makineleri aracılığıyla elektrik ve su hattının döşendiği 25 futbol sahası büyüklüğündeki alana mevsim koşullarına uygun ve yalıtımlı konteynerler yerleştirildi.

Elektrikli ısıtıcı, ocak, termosifonlu sıcak su, mutfak ve banyonun yer aldığı konteynerlerde çalışmaların tamamlanmasıyla depremzedelerin taşınma süreci başladı.

2 bin 100 konteynerde 10 bin 500 depremzede barınacak

Depremde Malatya'daki evi hasar gören Ayhan Kalkan, AA muhabirine, eşi ve 3 çocuğuyla konteyner kentte yaşamaya başladıklarını söyledi.

Kalkan, depremde iki dairesi ve iş yerinin yıkıldığını ifade ederek, "Konteynerler çok güzel, buraya geldik rahatız. Yataklarımız, oturma yerlerimiz, buzdolabımız, ocağımız kurulu. Bütün ihtiyaçlarımız da karşılanıyor." dedi.

Konteyner kentte üç öğün yemek verildiğine değinen Kalkan, "Ayrıca çocuklarımızın da ihtiyaçları karşılanıyor, memnunuz. Bir ev gibi olmuyor ama çok rahatız. Burada olduğum için kendimi çok şanslı görüyorum." ifadesini kullandı.

"Çok zor depremi yaşamak"

Kalkan, kenti terk etmeyi düşünmediklerine de işaret ederek, "Şu an sadece bekliyoruz. Çok zor depremi yaşamak. Tabii Malatya'da bizi bağlayan şeyler var. Şu an kalmamız gerektiğini düşünüyorum. Bekleyip göreceğiz." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Malatya25 Futbol Sahası BüyüklüğündeKonteyner Kent
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