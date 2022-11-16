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Malatya'da 4,5 metrelik AtatÃ¼rk maskÄ± yapÄ±lÄ±yor

16 KasÄ±m 2022 Ã‡arÅŸamba 15:34
Malatya'da 4,5 metrelik AtatÃ¼rk maskÄ± yapÄ±lÄ±yor

MALATYA'da Arapgir Belediyesi el sanatlarÄ± atÃ¶lyesinde heykeltÄ±raÅŸ Furkan Ekici, tarafÄ±ndan polyester kalÄ±p tÃ¼rÃ¼nde 4,5 metre bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde AtatÃ¼rk maskÄ± yapÄ±lÄ±yor.

Kuluncak Belediye BaÅŸkanÄ± Erhan Cengiz tarafÄ±ndan Arapgir Belediyesi BaÅŸkanÄ± Haluk CÃ¶mertoÄŸlu'ndan talep edilen ve belediyeninÂ el sanatlarÄ± atÃ¶lyesinde yapÄ±mÄ±nÄ±n sonlarÄ±na gelinen AtatÃ¼rk maskÄ± dikkat Ã§ekiyor. HeykeltÄ±raÅŸ Furkan Ekici ve ekibi tarafÄ±ndan haziran ayÄ±nda yapÄ±mÄ±na baÅŸlanan AtatÃ¼rk maskÄ±, tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Kuluncak Belediyesi seyir terasÄ± sosyal tesisine yerleÅŸtirilecek. 1 ay iÃ§erisinde bitmesi planlanan 4,5 metre bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki mask, tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda, polyester kalÄ±p tÃ¼rÃ¼nde TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k AtatÃ¼rk maskÄ± Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yacak.

HeykeltÄ±raÅŸ Furkan Ekici,Â maskÄ±n yapÄ±mÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini belirterek, "MaskÄ±, polyesterden kalÄ±p tekniÄŸi ile yapÄ±yoruz. Bu yÃ¶ntemle TÃ¼rkiye'de bu bÃ¼yÃ¼klÃ¼kte yapÄ±lan bir eser olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyorum. Bu Ã§alÄ±ÅŸma Kuluncak Belediyesi'nin seyir terasÄ± projesi iÃ§in yapÄ±lÄ±yor.Â Haziran ayÄ± ortalarÄ±nda baÅŸladÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±za. BugÃ¼n geldiÄŸimiz sÃ¼reÃ§te dÃ¶kÃ¼m aÅŸamasÄ±nÄ± bitirdik. BirkaÃ§ iÅŸlem kaldÄ± yapmamÄ±z gereken ve 1 ay iÃ§erisinde tamamlayarak yerine montajlamayÄ± planlÄ±yoruz" dedi.

YapÄ±m aÅŸamasÄ±nda 7 ton kil kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinen Ekici; "Uygulamaya demir iskelet ile baÅŸladÄ±k. Ã‡amuru ayakta tutabilmek iÃ§in gerekli tedbirler alÄ±ndÄ±. YapÄ±m aÅŸamasÄ±nda 7 ton kil kullanÄ±ldÄ±. Åžu anda dÃ¶kÃ¼mÃ¼n son aÅŸamasÄ±ndayÄ±z. Ä°Ã§inin demir aksamlarÄ±nÄ± da yerleÅŸtirdikten sonra montajlayacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AtatÃ¼rk MaskÄ±Malatya
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