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Manisa'daki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Mayıs 2022 Perşembe 12:15
Manisa'daki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde işçileri taşıyan servis otobüsünün kamyona arkadan çarptığı kazada ölü sayısı 2'e çıktı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Turgutlu'dan Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikaya işçi taşıyan Fuat Dündar yönetimindeki 45 J 6405 plakalı servis otobüsü, Turgutlu-Manisa kara yolunun Nif Çayı mevkisinde park halinde duran Hamit Kılıç idaresindeki 45 LT 905 plakalı demir profil yüklü kamyona arkadan çarptı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi gönderildi.

35 YARALI TABURCU OLDU

Sıkışan yolcular itfaiye ekiplerinin çalışması ile bulundukları yerden çıkarıldı. Kazada servisteki evli ve 3 çocuk babası işçi Kamuran Alan (27) hayatını kaybetti, 45 kişi de yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken, kamyon şoförü Hamit Kılıç gözaltına alındı. Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Nuray Taş (32) da bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Böylece kazada ölenlerin sayısı, 2'ye yükseldi. Yaralılardan 35'i de taburcu edilirken, 9'unun tedavisinin sürdüğü bildirildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Manisaölü Sayısı
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