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Mardin'e şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyi Pençe Harekat bölgesinde, teröristler tarafından tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu yaralanan Uzman Çavuş Serdar Temelli, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Temelli'nin acı haberi Mardin'in Derik ilçesi kırsal Bozbayır Mahallesi’nde bulunan ailesini yasa boğdu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
29 Eylül 2020 Salı 09:30
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Mardin'e şehit ateşi düştü

Irak'ın Kuzeyi Pençe Harekat bölgesinde teröristler tarafından tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu yaralanan Uzman Çavuş Serdar Temelli kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehidin acı haberi, Mardin’in Derik ilçesi kırsal Bozbayır Mahallesi’nde yaşayan ailesine Kaymakam Hicabi Aytemür, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Torun ve İlçe Emniyet Müdürü Alper Tolga Evci tarafından verildi.

Bekar olan şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, babası Ahmet Temelli ve annesi Adile Temelli’yi yetkililer teskin etmeye çalıştı. Acı haberi duyan yakınları ve komşuları eve taziyeye gelirken, anne Adule Temelli, Kürtçe ağıtlar yaktı.

Şehit Serdar Temelli’nin cenazesi yarın Bozbayır Mahallesi’ne getirilerek, düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe- Kaplan Harekatı bölgesinde tuzaklanmış mühimmatın patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, Pençe- Kaplan Operasyonu bölgesinde 28 Eylül 2020 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MardinKuzey IrakOperasyonşehitUzman çavuşSerdar Temelli
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