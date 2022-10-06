Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.548,66
ALTIN
1.022,88
DOLAR
18,58
STERLİN
20,99
EURO
18,41
Dicle Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi alıyor
Dicle Üniversitesi 32 Öğretim...
Türkiye Kızılay Derneği'nden kiralık apartman
Türkiye Kızılay Derneği'nden kiralık...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sözleşmeli...
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 10 Öğretim Görevlisi alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy...

Marmara için 'kuvvetli fırtına' uyarısı

06 Ekim 2022 Perşembe 14:49
Marmara için 'kuvvetli fırtına' uyarısı

EDİRNE - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısı yaparak, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Yalova’da, gece saatlerinden itibaren bölge genelinde (Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına (40-70km/saat) ve kısa süreli kuvvetli fırtına (70-80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Rüzgarın etkisini, yarın öğleden sonra kaybetmesinin beklendiği kaydedildi. Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MarmaraKuvvetli Fırtına
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atatürk'ün Kars'a gelişinin 98'inci yılı kutlandı
Atatürk'ün Kars'a gelişinin 98'inci yılı kutlandı
Valilikten, tarihi Gümrük Hanı'ndaki kanala bulaşık suyu dökülmesiyle ilgili açıklama
Valilikten, tarihi Gümrük Hanı'ndaki kanala bulaşık suyu dökülmesiyle ilgili açıklama
Erciyes, kış sezonuna hazırlanıyor
Erciyes, kış sezonuna hazırlanıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans