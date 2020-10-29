Marmaray'da 502 milyondan fazla yolcu seyahat etti

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Asya ve Avrupa yakalarını deniz altından birleştiren 'Asrın Projesi' olarak nitelendirilen Marmaray'ın, ilk olarak Kazlıçeşme-Ayrılık Çeşmesi kesiminde 29 Ekim 2013'te hizmete girdiği, ardından 13 Mart 2019'dan itibaren Halkalı-Gebze arasında işletmeye alındığı belirtildi. Marmaray'ın hizmete verilişinin üzerinden 7 yıl geçtiği hatırlatılarak, "Her geçen yıl daha fazla vatandaşımızın tercih ettiği Marmaray'da 502 milyondan fazla vatandaşımız güven ve konforla Asya ile Avrupa kıtaları arasında dört dakikada seyahat etti. Açıldığı yıl 9 milyon yolcunun geçtiği Marmaray’da; 2018 yılında 68 milyon, 2019 yılında 124 milyon yolcu taşındı. Günde bir seferde 3 bin 56 kişi taşıyabilen 10 vagondan oluşan setlerle pazartesi-cumartesi arası 6 günde 333 sefer, pazar günü 249 sefer yapılan Marmaray'da pandemi öncesinde günlük ortalama yolcu sayısı 450 bine ulaşıyorken, pandemi sonrasındaki günlük ortalama yolcu sayısı 240 bin civarında gerçekleşmekte" denildi.



'HEDEF GÜNDE BİR MİLYON YOLCU'



Marmaray trenlerinin, 29 Ekim 2013-11 Mart 2019 arasında Ayrılık Çeşmesi- Kazlıçeşme kesiminde 5 istasyonda toplan 526 bin 297 sefer, 12 Mart 2019 itibarıyla Halkalı-Gebze hattında 43 istasyonda toplam 171 bin 232 sefer yaptığı belirtilerek, "Marmaray trenleri açıldığı günden bugüne kadar 697 bin 529 sefer yaparak dünyanın etrafını 367 kez dolaşacak kadar toplam 14 milyon 700 bin kilometre yol kat etmiştir. Diğer sistemlerle entegre halinde olan Marmaray’da hedef günde bir milyon yolcuya ulaşmak. Bugüne kadar taşınan toplam yolcuların yüzde 16,89’u Yenikapı, yüzde 13,61’i Üsküdar, yüzde 8,99’u Sirkeci, yüzde 7,79’u Ayrılık Çeşmesi olarak dağılmaktadır" ifadesine yer verildi.



'PEKİN’DEN LONDRA’YA KESİNTİSİZ ULAŞIM MARMARAY İLE SAĞLANIYOR'



Marmaray’da geçen yıl ile bu yıl yurt içi ve yurtdışı yük taşımalarında milat yaşandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Asya ile Avrupa kıtaları arasında kesintisiz yolcu ve yük taşımacılığına imkan veren Marmaray’dan Kasım 2019’da Çin-Avrupa arasında ilk transit tren geçiş yaptı. Faaliyete geçtiği günden beri Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hattı üzerinden Çin-Türkiye-Avrupa arasında 8 blok konteyner tren seferi yapıldı. Ayrıca yurt içi yük trenleri de Marmaray Tüp Geçişini kullanarak Anadolu’dan Avrupa’ya geçmeye başladı. Daha önce Anadolu’nun üretim merkezlerinden trenle Derince’ye, Derince’den feribot ve devamında karayolu ile Çorlu’da bulunan sanayi tesislerine ulaştırılan yükler, artık Marmaray’dan geçecek aktarma yapılmadan vasıta değiştirmeden varış yerlerine ulaşacak. Bu sayede sanayicilerimiz, üreticilerimiz ve ihracatçılarımızın lojistik maliyetleri düşecek, rekabet güçleri artacak. Bu kapsamda 8 Mayıs'ta Gaziantep'ten Çorlu'ya plastik ham madde taşıyan yük treni Marmaray’dan geçiş yaptı. Yaklaşık 400 metre uzunluğunda ve 1200 ton ağırlığındaki yurt içi yük treni 9 Mayıs’ta Çorlu’ya ulaştı. Marmaray’dan 14 Nisan'dan itibaren yurt içi ve uluslararası olmak üzere giden ve gelen toplam yük treni sayısı 328, bu trenlerle taşınan yük miktarı 142 bin ton oldu."