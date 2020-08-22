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Marmaris'te, alkollü işletmelerde denetim

MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde, polis ekiplerince restoranlarda yapılan denetimlerde 200 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, hakkında hırsızlık suçundan yakalama kararı bulunan bir kişi yakalandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan ve maske takmayan 17 kişiye para cezası kesilirken, denetimlerde çok sayıda gümrük kaçağı ile sahte içki ele geçirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Ağustos 2020 Cumartesi 08:33
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Marmaris'te, alkollü işletmelerde denetim

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Marmaris ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alkollü işletmelerde denetim gerçekleştirdi. Saat 21.00- 23.00 arası Marmaris, Fethiye, Bodrum ve Dalaman ekiplerinden oluşan 105 polisin katıldığı denetimlerde 200 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Diyarbakır’da hakkında hırsızlık suçundan tutuklanması bulunan bir kişi yakalandı. Mekanlarda sosyal mesafe kuralına uymayan ve maske takmayan 17 kişiye tutanak tutuldu. 5 restorana kimlik bildirimi yapmamaktan ceza kesildi. 4 restoranda ise gizli dolaplara saklanmış 66 litre etil alkol, 25 litrelik damacanada sahte içki ile 60 şişe gümrük kaçağı çeşitli markalara ait içki ele geçirildi. Sahte ve gümrük kaçağı içki satışı yapan 4 restoranın ruhsatının iptali için resmi işlem başlatılırken, Muğla Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Marmaris’te ilkini gerçekleştirdiğimiz şok tabir edilen denetimlerimizi Muğla’nın tüm ilçelerinde devam edeceğiz. Özellikle turistik ilçelerde her gün farklı saatlerde çeşitli mekanlara şok denetimler yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MarmarisRestorantDenetimAlkolPolisSahte Alkol
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