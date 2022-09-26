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Marmaris'te, apart ve otellerde 85 kaçak göçmen yakalandı

26 Eylül 2022 Pazartesi 12:15
Marmaris'te, apart ve otellerde 85 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, polisin apart ve otellere düzenlediği baskınlarda 85 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatörlük şüphelisi gözaltına alındı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ile Göçmen Kaçakçılığı Grup Amirlikleri ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik eş zamanlı uygulama düzenledi. 7 otel, 7 apart, 1 pansiyon olmak üzere 15 turistik işletmeye yapılan baskınlarda; 70'i Suriye ve 15'i Filistin uyruklu olmak üzere 85 kaçak göçmen yakalandı. Apartın önünde bekleyen, 34 ELG 336 plakalı kamyonetin şoförü organizatörlük şüphelisi İsmail Y.A. ise gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Öte yandan 1 otel ve 1 aparta yönelik idari yaptırım için tutanak düzenlendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MarmarisKaçak Göçmen
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