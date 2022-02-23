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Marmaris'te selin ardından temizlik ve hasar tespiti

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Şubat 2022 Çarşamba 18:08
Marmaris'te selin ardından temizlik ve hasar tespiti

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 24 saat içinde metrekareye düşen 116 kilogram yağmurun neden olduğu selin ardından temizlik sürerken, hasar tespit çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Marmaris'te dün sabah başlayıp 4,5 saat aralıklı devam eden sağanak, İçmeler Mahallesi'nde su taşkınlarına neden oldu. Siteler-İçmeler kara yolu, sel suları ve heyelan nedeniyle kapanan 5 kilometrelik kara yolu, Marmaris Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin 45 dakikalık çalışmasıyla temizlenip tekrar trafiğe açıldı. Yazın meydana gelen yangınlarda zarar gören ormanlardan sel sularıyla taşınan dal, tomruk, taş, kaya parçaları ve çamurla kaplanan 5 sokak ile 2 cadde kepçe ve dozerlerle temizlendi, tazyikli sularla yıkandı. Kayabal Caddesi'nde yolun altından geçen ve sel sularının taşıdığı başta tomruk ve dal parçalarıyla dolan derenin çevresindeki betonlar kırılıp tıkanıklık giderildi. Belediye ekipleri, 1 apart otel, 14 ev, 3 iş yeri, tarla ve bahçelere taşkın nedeniyle dolan suları tahliye etti. Su taşkını nedeniyle maddi zarar gören vatandaşlar, tek tek tespit edildi.

'TEMİZLİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'

Temizlik çalışmalarını yerinde inceleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yaptığı yazılı açıklamada, dün sabah saatlerinden bu yana ekiplerle su taşkınlarının neden olduğu hasarın giderilmesi için seferber olduklarını söyledi. Başkan Oktay, "DSİ sorumluluğundaki derelerde dağlardan gelen kesilmiş odun parçalarının tıkadığını gördük ve kısa sürede temizleyerek suyun akışını sağladık. Ekiplerimiz mesai gözetmeksizin temizlik çalışmalarına devam ediyor. Hasar tespit incelemelerimiz devam ediyor" dedi.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri ise Marmaris'e 24 saatte 116 kilogram yağmur düştüğünü söyledi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MarmarisSelTemizlikHasar Tespiti
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