'Mavi Nefes Projesi' ile bir yılda 85 ton atık toplandı

İSTANBUL - Deniz temizliği konusunda farkındalık eğitimleri gerçekleştirmek amacıyla başlatılan ‘Mavi Nefes Projesi’nin yıllık raporu açıklandı. Garanti BBVA’nın, DenizTemiz Derneği/ TURMEPA iş birliğiyle düzenlenen projenin raporuna göre, Marmara Denizi’nden 82 bin 600 ton katı atık, Adrasan’dan da 2 bin 200 ton sıvı atık olmak üzere yaklaşık 85 ton atık toplandı ve geri dönüşüme kazandırıldı.



21 Eylül 2021 – 22 Eylül tarihleri arasında deniz süpürgeleriyle gerçekleştirilen atık toplama işleminde yaklaşık 73 bin kişinin günlük ürettiği atığa eşit katı atık çıkarıldı. Proje kapsamında deniz süpürgelerinin topladığı yaklaşık 82,6 ton atığın üçte biri, yani 24 tonu poşet, pet şişe vb. plastik atıklardan oluşuyor. Temizlik kapsamında Marmara Denizi’nden 16 ton ahşap malzeme, 7 ton giyim ve tekstil malzemesi, 6 ton metal, 7 ton balık ağı gibi balıkçılık atıklarıyla 18 ton deniz salyası ve deniz çöpü toplandı.



ANTALYA ADRASAN’DA DA 3 AYDA 2.2 TON ATIK TEMİZLENDİ



‘Mavi Nefes Projesi’ni Antalya Adrasan’a da taşıyan Garanti BBVA ve TURMEPA, proje kapsamında temmuz ayından eylül sonuna kadar 2 bin 200 ton atık temizledi. Bu sayede 17 bin 600 litre deniz suyunun temiz kalması sağlandı.



Projenin ilk yılında İstanbul, Kocaeli ve Bursa’da 112 kurumda 21 binin üzerinde öğrenciye ve bin 218 öğretmene ulaşıldı. Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik verilen farkındalık eğitimlerinde gelecek nesillerin iklim krizi ve deniz temizliği gibi konularda bilgilerinin artırılması hedefleniyor. Eğitimler sonucunda yapılan ölçme ve değerlendirme testlerinde gençlerin bu konuda farkındalığının arttığı görüldü. Bu testlerde, öğrencilerin denizlerin oksijen kaynağı olması konusundaki bilgi seviyeleri yüzde 68,5’den yüzde 99’a, ‘Sıfır Atık Projesi’ ile ilgili farkındalıkları da yüzde 64,5’den yüzde 86,3’e yükseldi. Atık oluşumunun önlenmesi ve geri dönüşüm konularına ise hassasiyetlerinin arttığı görüldü.