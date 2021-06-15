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Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a gönül koydu!

Mehmet Ali Erbil'in bir zamanlar yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Seda Sayan'a gönül koyduğu öğrenildi. 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Haziran 2021 Salı 14:49
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Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a gönül koydu!

Üç yıldır ağır sağlık sorunları yaşayıp iyileşmeye başlayan ve yakın zamanda televizyon programı yapacağı konuşulan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbilestetikçiden çıkarken görüntülendi. Erbil, Seda Sayan'ı diline dolarken, gerçekte durumun hiçte öyle olmadığı yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen 'Sabahların Sultanı'na gönül koyduğu öğrenildi.

Bu kez fizik tedaviye gelmediğini söyleyen Erbil, basın mensuplarına şakayla takılıp neşesinden hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi. Erbil bir soru üzerine "Seda Sayan'a benzemek için estetikçiye geldim" dedi. Erbil; "Seda Sayan'a benzeyeyim ki belki televizyonlardan iş alırım" diyerek espriyi patlattı.

Erbil, Seda Sayan'a gönül koydu!..

Sonrasında evine geçen Mehmet Ali Erbil yakın arkadaşı Tolga Yüce ile görüşmeye devam ediyor. Hastalık süreci boyunca kendisini yalnız bırakmayan dostlarını her zaman farklı bir yere koyan Mehmet Ali Erbil; İbrahim TatlısesHülya Avşar ve Kuşum Aydın'ın hastanedeyken sürekli kendisini ziyaret ettiğini, hâl hatır sorduklarını açıklamıştı.

Olcay Ünal Sert'in özel haberine göre Mehmet Ali Erbil'in bir zamanlar yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Seda Sayan'a gönül koyduğu öğrenildi. 

Tolga Yüce'nin paylaştığı "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hâlâ çalıştırıyorlar" sözünü instagramdan  yayınlayan Mehmet Ali Erbil'in hastaneden çıktıktan sonra kendisini arayıp sormayan Seda Sayan'a kırıldığı öğrenildi. Erbil'in yakın çevresine sık sık "Bana iyi gün dostu değil, candan gerçek dostlar lâzım" dediği öğrenildi. 

Olcay Ünal Sert / Özel Haber, Magazinsortie.com

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Mehmet Ali ErbilSeda Sayana Gönül Koydu
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