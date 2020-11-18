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Merdiven altında üretilen maskeler korumuyor

Maske üreticisi Hasan Karadeniz, merdiven altında sağlıksız koşullarda üretilen maskelerin koronavirüsten korumadığını söyleyerek, “Maske, 3 katmandan oluşmalı. Birinci ve üçüncü katmanda polipropilen ham maddeden üretilen dokusuz ve antibakteriyel bir kumaş olmalı. Ortadaki katmanı ise ‘Meltblown’ kumaştan üretilmeli. Meltblown kumaş, mikrofiber yapısı sayesinde daha sık lif yapısına ve daha yüksek filtreleme kabiliyetine sahiptir” dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Kasım 2020 Çarşamba 15:16
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Merdiven altında üretilen maskeler korumuyor

İSTANBUL - DigiMask Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Karadeniz, merdiven altı maske üreticilerine karşı vatandaşları uyardı. Yeterli şartları sağlamayan, sağlıksız koşullarda üretilen maskelerin koronavirüsten korumadığını vurgulayan Karadeniz, standartlara uygun maske kullanması konusunda açıklamalarda bulundu.

GÜNDELİK YAŞAMIN PARÇASI OLDU

Kovid-19 ile cerrahi maskelerin gündelik yaşamın bir parçası olduğunu belirten Karadeniz, “Maske üretiminde astronomik bir artış oldu. Koronavirüse karşı koruyucu etkisi tartışmasız olan maskelerin standartları çok önemli. Standart dışı maskeler, korumaz. İnsan sağlığını virüslere karşı koruyan bir maske, 3 katmandan oluşmalı. Birinci ve üçüncü katmanda polipropilen ham maddeden üretilen dokusuz ve antibakteriyel bir kumaş olmalı. Ortadaki katman ise ‘Meltblown’ kumaştan üretilmeli. Meltblown kumaş, mikrofiber yapısı sayesinde daha sık lif yapısına ve daha yüksek filtreleme kabiliyetine sahiptir” diye konuştu.
 

18 ÜLKEYE İHRACAT YAPILIYOR

Karadeniz, “DigiMask olarak koronavirüs salgınının ilk anlarından itibaren, Avrupa’nın en büyük maske üretimi yapacak tesisini kurduk. Bu tesis ile hem Türkiye hem de Avrupa için önemli bir tedarikçi olmayı hedefliyoruz. Başta Almanya, Fransa ve İngiltere olmak üzere toplamda 18 ülkeye maske ihraç ediyoruz. Maskelerimizi; FDA, Universal ve CE dahil tüm uluslararası standartlara uygun olarak üretiyoruz” ifadelerini kullandı.


 

“MASKELER YÜZDE 99,21’LİK KORUMA SAĞLIYOR”

Dünya Sağlık Örgütü’nün standartlara uygun maske konusunda açıklamalarını hatırlatan Karadeniz, ürettikleri maskelerin yüzde 99,21’lik filtrasyonla üst düzey koruma sağladığını söyledi. Merdiven altı üretim yapan kişilerin vatandaşların sağlığıyla oynadığını dile getiren Hasan Karadeniz, “Bir maskede 3 farklı katman olması gerekirken, merdiven altı üreticiler tek kat kumaşı 3’e katlayıp, satıyorlar. 3 kat ve yüksek koruma oranına sahip olduğunu belirttikleri maskeleri ise orta katmanında kullanılması gereken yüksek filtrasyon sağlayan malzemeyi kullanmadan üretiyorlar. Üstelik bu üretimi de hijyenik olmayan ortamlarda yapıyorlar” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Maske üreticisi Hasan KaradenizMerdiven Altında Sağlıksız Koşullarda üretilen Maskeler
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