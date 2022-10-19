MeriÃ§ Nehri'ndeki hidroelektrik santrali, aralÄ±kta aÃ§Ä±lacak

EDÄ°RNE - Edirne ValiliÄŸiÂ tarafÄ±ndan MeriÃ§ Nehri Ã¼zerinde hayata geÃ§irilen '3 Nehir 1 Åžehir' projesi kapsamÄ±ndaÂ yapÄ±mÄ± devam eden ArÅŸimet Burgu TribÃ¼nlÃ¼ Hidroelektrik Santraliâ€™ndeÂ sona gelindi. Edirne ValisiÂ HÃ¼seyin KÃ¼rÅŸat KÄ±rbÄ±yÄ±k, "Hedefimiz kasÄ±m ayÄ± sonu itibariyle imalatÄ±n bÃ¼yÃ¼k oranda bitmesi, aralÄ±k ayÄ± itibariyle de burada imalata baÅŸlayalÄ±m ÅŸeklinde dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz" dedi.Â



Edirne ValiliÄŸi Ã‡evre Koruma VakfÄ± tarafÄ±ndanÂ temeli 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n haziran ayÄ±nda temeli atÄ±lan, ArÅŸimet Burgu TribÃ¼nlÃ¼ Hidroelektrik Santraliâ€™nin yapÄ±mÄ± devam ediyor. Edirne ValisiÂ HÃ¼seyin KÃ¼rÅŸat KÄ±rbÄ±yÄ±k, 19 Ekim Muhtarlar GÃ¼nÃ¼ nedeniyle bir araya geldiÄŸi kÃ¶y ve mahalle muhtarlarÄ± ile MeriÃ§ Nehri Ã¼zerinde devam eden santral inÅŸaatÄ±nÄ± ziyaret etti. Santrali inceleyenÂ KÄ±rbÄ±yÄ±k, aralÄ±k ayÄ±nda elektrik Ã¼retmeye baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.



'DÃœNYANIN EN BÃœYÃœK SANTRALÄ° OLACAK'



MeriÃ§ Nehri yataÄŸÄ±nda devam eden inÅŸaatta 3 ana baÄŸÄ±msÄ±z bÃ¶lÃ¼mden oluÅŸan 35 bin metrekarelik bina, su giriÅŸ binasÄ±, burgu yataÄŸÄ± binasÄ± ve su Ã§Ä±kÄ±ÅŸ kanalÄ± binasÄ± bulunuyor. MeriÃ§ nehri Ã¼zerine yapÄ±lacak hava ÅŸiÅŸmeli lastik savak sonrasÄ± Edirneâ€™de yaklaÅŸÄ±k 6 bin hanenin elektriÄŸi Ã¼retilecek. 4 metre Ã§apÄ±nda, 210 metre uzunluÄŸundaki 14 burgunun Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ile dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k ArÅŸimet Burgu TribÃ¼nlÃ¼ Hidroelektrik Santrali olacak.



â€˜Ä°NÅžAAT Ã‡ALIÅžMALARIMIZ DEVAM EDÄ°YORâ€™



KÄ±rbÄ±yÄ±k, santraldeki incelemelerin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, inÅŸaatta Ã¶nemli bir mesafe kat edildiÄŸini sÃ¶yleyerek, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:



"YavaÅŸ yavaÅŸ sonlara doÄŸru geliyoruz. Hedefimiz kasÄ±m ayÄ± sonu itibariyle imalatÄ±n bÃ¼yÃ¼k oranda bitmesi, aralÄ±k ayÄ± itibariyle de burada imalata baÅŸlayalÄ±m ÅŸeklinde dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Bir yandan fiziki gerÃ§ekleÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor, inÅŸaat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor. Ã–bÃ¼r tarafÄ±ndan ilgili kurumlar nezdinde enerji baÄŸlantÄ±larÄ± ve diÄŸer iÅŸlemlerimiz devam ediyor. BÃ¼tÃ¼n hÄ±zÄ±mÄ±zla, bÃ¼tÃ¼n iÅŸlerimizin planlandÄ±ÄŸÄ± ÅŸekilde hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde devam ediyoruz. BugÃ¼n Muhtarlar GÃ¼nÃ¼. Onlarla bir araya gelmiÅŸken, bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nÄ±n burayÄ± gÃ¶rmediÄŸini fark ettik. DolayÄ±sÄ±yla onlara da burada yapÄ±lan iÅŸin Ã¶nemini, Ã¶lÃ§eÄŸini anlatmak istedik. Bu vesileyle buradayÄ±z."



â€˜ARALIK BAÅžINDA ENERJÄ° ÃœRETMEK Ä°STÄ°YORUZâ€™



KÄ±rbÄ±yÄ±k, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sona ermesinin ardÄ±ndan MeriÃ§ Nehri yataÄŸÄ±nÄ±n eski konumuna dÃ¶ndÃ¼rÃ¼leceÄŸini belirterek, "210 metrelik savak bize 4 metre bir yÃ¼kseklik saÄŸlayacak. Bu yÃ¼kseltiyle beraber su sol taraftan girecek, oradaki 14 burguyu dÃ¶ndÃ¼rerek bir enerji Ã¼retimi saÄŸlayacak, baÄŸlantÄ± noktamÄ±z da en yakÄ±n trafoya gÃ¶tÃ¼rÃ¼p bunu deÄŸerlendireceÄŸiz. BurayÄ± millet bahÃ§esi ile birlikte dÃ¼ÅŸÃ¼nmek lazÄ±m. SaÄŸlÄ± sollu iki taraflÄ± millet bahÃ§esi iÃ§erisinde, yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yollarÄ± ve rekreasyon alanlarÄ±yla birlikte Ã§ok dÃ¶rt dÃ¶rtlÃ¼k bir yapÄ± olacak. Åžehirde insanlarÄ±n Ã§ocuklarÄ±yla birlikte gezebilecekleri, mutlu olabilecekleri,Â gelecek nesillerin kendi hatÄ±ralarÄ±nÄ± oluÅŸturabilecekleri bir alan olacak. AralÄ±k baÅŸÄ± itibariyle enerji Ã¼retmek istiyoruz burada" dedi.Â