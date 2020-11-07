Merkez Bankası Başkanlığı'na Naci Ağbal atandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (Guvernörü) Murat Uysal görevden alındı.

Uysal'dan boşalan göreve eski Maliye Bakanı Naci Ağbal atandı.

TRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI GÖREVİNE İBRAHİM ŞENEL ATANDI



Eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı'na atanması sonrası, Ağbal'ın bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevine İbrahim Şenel atandı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğine, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi atandı.