"Mesleki eğitim okullarımız artık patent üretiyor"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Mesleki eğitimde geçmişteki uygulamalardan kaynaklanan problemler, büyük oranda çözüldü. Mesleki eğitim okullarımız artık ihracat yapıyor, patent üretiyor. Mesleki eğitimi akademik olarak başarılı öğrenciler de tercih ediyor" dedi.



MEB Tevfik İleri Salonu'nda yapılan görüşmeye; bakan yardımcıları Petek Aşkar, Sadri Şensoy ve Nazif Yılmaz, Avrupa Birliği (AB) ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Ünsal, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Cemal Yıldız ile Azerbaycan heyeti katıldı. Burada konuşan Bakan Özer, Azerbaycan Eğitim Bakanı Amrullayev ve heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Türkiye ile Azerbaycan arasında eğitime yönelik iş birliklerinin kapsam ve nitelik bakımından zenginleştiğini belirtti.



'AZERBAYCAN'A HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİRİZ'



Türkiye Maarif Vakfı ile imzalanan iş birliği protokolü ve ortak üniversite kurma çalışmalarıyla Türkiye'nin yükseköğretim alanındaki müktesebatının aktarımı için kapı aralandığını belirten Bakan Özer, "İş birliklerimiz arasında ayrı bir öneme sahip olduğunu düşündüğüm 'Mesleki Eğitim Protokolü'nün yaşama geçirebilmesi için 'Mesleki Eğitim Kurumu Yönetmeliği'nin bir an önce imza altına alınmasıdır. Aynı zamanda her iki tarafın büyük emekleriyle artık onay aşamasına getirilmiş 'Bakü Türk Eğitim Kurumları Yönetmeliği'ne ilişkin prosedürlerin de en kısa sürede tamamlanmasını beklemekteyiz" dedi.



Bakan Özer, iki ülke arasındaki kültürel bağların daha da güçlenmesi amacıyla Azerbaycanlı öğretmen ve öğrencilerin Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaretlerinden son derece mutlu olduklarını, mayıs ya da haziran ayında Türk öğrencileri de buradan Azerbaycan'a büyük keyifle uğurlayacaklarını söyledi.



Okul öncesi eğitimin öncelik verilen alanlardan olduğunu söyleyen Bakan Özer, "Dün Cumhurbaşkanı'mız açıkladı, 3 bin yeni anaokulu ve mevcut okullarda 40 yeni ana sınıfını yapacağız. Hedefimiz, 5 yaşta okullaşma oranını yüzde 100'e çıkarmak" diye konuştu.



Milli Eğitim Bakanlığı'nın farklı alanlarındaki öğretim materyallerini artık ürettiğini kaydeden Özer, "Özel eğitim alanlarındaki materyalleri de üretiyoruz. Öğretmenlerimizin katkı ve deneyimleriyle malzemelerimizi üretiyoruz. Bu konuda Azerbaycan'a her türlü desteği veririz" dedi.



'MESLEKİ EĞİTİM OKULLARIMIZ İHRACAT YAPIYOR'



Mevkidaşının mesleki eğitimde istihdam bağlamında sorun yaşadıklarını belirtmesi üzerine Bakan Özer, Türkiye'de mesleki eğitimdeki gelişmeleri aktararak, "Mesleki eğitimde geçmişteki uygulamalardan kaynaklanan problemler, büyük oranda çözüldü. Mesleki eğitim okullarımız artık ihracat yapıyor, patent üretiyor. Mesleki eğitimi akademik olarak başarılı öğrenciler de tercih ediyor. Fen lisesine gidebilecek öğrenciler, mesleki eğitime gitmeye başladı" diye konuştu.



Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ise Türkiye'de bulunmaktan mutlu olduğunu belirterek, okul öncesi eğitimde yaşadıkları problemleri aktardı. İki ülke arasında eğitim alanındaki iş birliğini daha da geliştirmek istediklerini kaydeden Amrullayev, Bakan Özer'i en kısa zamanda ülkesinde ağırlamak istediklerini belirtti.