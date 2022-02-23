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Meteoroloji'den Ege için fırtına uyarısı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Şubat 2022 Çarşamba 18:07
Meteoroloji'den Ege için fırtına uyarısı

İZMİR - Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kuzey ve Güney Ege Denizi'nde yarın fırtına beklendiği belirtilerek, denizciler ve vatandaşlardan tedbirli ve dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Kuzey Ege'de rüzgarın, sabah ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa), Güney Ege'de ise yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesinin tahmin edildiği belirtildi. Rüzgarın, cuma günü sabah saatlerinde Ege'nin kuzeyinde, öğle saatlerinden itibaren de güneyinde etkisini kaybetmesinin öngörüldüğü bildirildi. Öte yandan herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için başta denizciler olmak üzere herkesin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği kaydedildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiEgeFırtına
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